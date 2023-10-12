中職／曾子祐4安又開轟準備爭霸 洪一中欣慰球員進步

台鋼雄鷹隊今天在二軍賽事以8：1擊敗統一獅隊，確定晉級二軍總冠軍賽，將與富邦悍將隊交手，先發投手伍祐城投5局無失分，曾子祐5打數4安打、攻下3分打點，本季第2轟出爐，總教練洪一中說：「平常心看待打進冠軍賽。」

洪總認為，打進季後賽當然是很重要的一環，最主要是選手今年有沒有進步，「這批選手從一開始打得很掙扎，到現在可以進入季後賽，對我們來講是很欣慰的，很高興這批年輕選手不斷成長進步，不管技術還是心理素質都有進步。」

洪一中表示，不管任何比賽，所有球隊都以取勝為目標，就算全隊經驗較少，例行賽對富邦敗多勝少（5勝11敗），短期賽制就是從零開始，大家不必想說如何準備季後賽，現在就是身體盡量恢復到愈沒有疲勞愈好。

「這個禮拜一直叫他們放鬆，第一場雖然打贏，但我跟他們說，大家就是全力專注在每場比賽，不要想說要是贏了就可以進季後賽。」洪一中說：「我叫他們認真比賽，但是不要想結果怎麼樣，就是一球一球、一人一人、一局一局、一場一場，今天沒有做完的事情，不要去想明天要做什麼，這是他們要學習的地方。」

洪總強調，能夠打進季後賽，當然是最好的結束方式。

曾子祐表示，今年目標就是贏球，全隊最大目標還是總冠軍，這一路其實很緊繃，跟對手都是拉鋸，後面幾場不管投手或打擊，大家有一起咬住。

他說：「今天這支全壘打跟第一支一樣，滿意外的，因為都沒有想說要長打，只是想要打得確實，但是有咬中，球就飛出去了，很開心！」 雄鷹隊總教練洪一中平常心看待打進冠軍賽。圖／台鋼雄鷹隊提供

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