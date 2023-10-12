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中職／桃猿牛棚防禦率從墊底到第二 川岸強做了什麼？

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊日籍投手教練川岸強。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊日籍投手教練川岸強。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊上半季牛棚防禦率4.40是五隊最慘，然而下半季卻能下修到3.26，在五隊中僅次於味全龍隊的2.98，投手教練川岸強接手後，讓牛棚8人皆兵，減輕整體投手壓力，收到效果。

川岸強是在6月6日從二軍升上一軍接任投手教練，當時目標放在穩定球隊牛棚，從他接手後，猿隊後段崩盤狀況確實有所改善，他表示：「距離理想還有一段距離，但大家都非常的努力。」

上、下半季最大差異，就是賴鴻誠、王志煊升上一軍後有著好表現，黃偉晟更是一整季維持穩定，川岸強表示，三人的表現減輕了牛棚的負擔，不會只靠一個人承擔。

要將競爭力維持到季末，川岸強表示，主要是球團在一軍安排了8名牛棚，「球隊領先的時候，每個人都可以上，就能夠比較不容易疲累。」

其中一點是，目前終結者由陳鴻文、陳禹勳、陳冠宇三人分攤，川岸強表示，如果豪勁能夠扛起終結者是最好，但目前看來比較有困難，因此由三人輪流，陳鴻文更是第一人選，「如果有救援點的話，會優先考量他，其他人也不會失敗，但穩定度來看是他優先。」

川岸強坦言，剛接任一軍投手教練時，安排投手上場的時機點上，確實經過一段時間摸索，「一開始無法做到完美，失敗了好幾次，從失敗的經驗裡面去學習，現在也還不到完美。」

調動整體牛棚去維繫比賽，讓猿隊牛棚表現出現好轉，這樣的方式是否適合？川岸強認為，現在還無法下結論，要到球季結束後才清楚。

樂天桃猿隊日籍投手教練川岸強（右）。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊日籍投手教練川岸強（右）。記者季相儒／攝影

牛棚 陳鴻文 樂天桃猿

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