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日本不再「一生懸命」了？敬業指數全球墊底 原因台灣很有感

中職／林子偉手腕還沒好 曾總盼15日關鍵戰能歸隊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊林子偉。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊林子偉。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊今年亞運支援了兩名球員，林立9日歸隊後立刻先發，然而林子偉左手腕仍有不適，至今尚未出賽，總教練曾豪駒今天表示，若復原順利的話，最快15日的保留比賽能夠上場，也是對味全龍隊的關鍵一戰。

林立與林子偉在杭州亞運為中華隊拿下銀牌，8日即刻搭機返台，隔天林立就回到戰線，只不過林子偉因為左手腕腫脹，仍無法出賽，近期僅在一軍隨隊。

曾豪駒表示，林子偉的手腕傷勢已經就醫檢查，但結果尚未出爐，目前狀態還無法正常練習，希望最快可以在15日、周日的比賽上場。

樂天桃猿隊目前在下半季戰績落後龍頭的味全龍隊1場勝差，兩隊今天在天母棒球場交手，15日保留比賽則是兩隊本季最後一次對決，場場關鍵。

林子偉 樂天桃猿 林立

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