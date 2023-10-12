中職／曾子祐杜家明開轟 台鋼雄鷹闖二軍總冠軍賽

中華職棒台鋼雄鷹隊今天對上統一獅隊二軍的賽事，雄鷹隊曾子祐、杜家明開轟，加上伍祐城率領投手群壓制，終場以8比1擊敗獅隊二軍，確定搶下第2張二軍總冠軍戰門票。

中職富邦悍將二軍已率先取得本季二軍總冠軍賽的門票，新軍台鋼雄鷹隊今天在嘉義市棒球場對上獅隊二軍的賽事，為球隊本季二軍例行賽倒數第2場，若贏下此戰就能確定全年勝率第2名，搶下最後一張總冠軍賽門票。

雄鷹隊今天在1局下就靠著曾子祐轟出陽春全壘打，率先攻下1分；3局下黃劼希選到保送後，葉保弟、曾子祐都敲出安打，再得1分，4局下杜家明再敲陽春砲；5局下藍寅倫先敲出1打點安打，滿壘時孫易伸又敲出清壘二壘安打，帶有3分打點，單局灌進4分；6局下再添1分。

雖然獅隊二軍在9局上反攻1分，不過終場雄鷹隊仍以8比1擊退獅隊二軍，本季二軍總冠軍賽確定由洪一中領軍的雄鷹隊與陳金鋒領軍的悍將二軍交手。此戰雄鷹隊去年狀元曾子祐打擊表現突出，5打數敲出4支安打，包含1發全壘打，包辦3分打點、1得分。

雄鷹隊先發投手伍祐城今天用87球投5局，被敲出6支安打，投2次保送、5次三振，沒有失分，奪下本季第3勝；接著張竣凱、巫柏葳、陳正毅、黃紹睿輪番登板各投1局，僅黃紹睿失掉1分，聯手壓制獅隊二軍打線。

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