韓職／亞運中華隊投手太強 韓媒想引進台灣投手又想起王維中

中華隊投手在杭州亞運表現出色，韓媒近日撰文分析，韓職引進台灣投手當洋投的可能性，並提到王維中當年加盟NC恐龍隊帶來的周邊效益。

韓媒《體育朝鮮》點名3位台灣強投引人注目，第一位是效力紅襪隊2A的劉致榮，他兩度對決南韓，累積5局無失分，飆出8次三振，150公里速球能壓制南韓打者，滑球、曲球、指叉球和變速球都很有威力。本屆打擊率0.524的南韓隊外野手崔智訓受訪時表示，「球員們互相討論的結果是，劉致榮在韓職也會是出色的投手。」

效力響尾蛇2A的左投林昱珉。 報系資料照

效力響尾蛇2A的左投林昱珉和中職統一獅隊王牌古林睿煬也都被點名，該報導指出，從本屆亞運可見，台灣投手球威和控球都不輸韓職投手。

該報導提到韓職外援大多來自美國，但疫情後小聯盟選手減少，加上韓職洋將首年100萬美元上限，各隊找洋將的成功率逐漸下降。這種情況下，台灣球員「低成本、高效率」值得考慮，日職很早就開始網羅台灣投手，證明這個觀點。

王維中曾在2018年加盟韓職NC恐龍隊。 圖／取自NC恐龍隊官網

文末提到，2018年王維中加盟NC恐龍隊後，韓職首度與台灣簽訂轉播合約，NC恐龍也吸引不少台灣球迷關注，找台灣投手有可能強化陣容同時增加收益，非常值得考慮。

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