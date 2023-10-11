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中職／悍將挑戰成功率最高也難救 2次太早用完沒得爭

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊先發投手郭俊麟（左）。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊先發投手郭俊麟（左）。記者陳正興／攝影

截至昨天為止，富邦悍將隊本季挑戰成功率與樂天桃猿隊並列第一，然而這項優勢在今天很快花光，到3局上就用掉2次挑戰權，3局下的夾殺是否成功無法再挑戰，也讓味全龍隊攻勢得以延續。

今天1局上王勝偉打擊時疑似遭到觸身，悍將很快啟用挑戰，透過電視輔助判決，球的軌跡確實有改變，但仍維持原判決為擦棒界外，也讓悍將總教練丘昌榮忍不住上來溝通，王勝偉最後仍敲出安打，但悍將未能攻下分數。

3局上則是池恩齊敲安後盜上二壘，滑壘的腳先到才被手套觸碰，一開始判決為出局，但悍將再次啟動挑戰，經電視輔助判決成功改判上二壘，悍將此局攻占滿壘，仍無法得分。

3局下又有爭議畫面，李凱威在1出局、二三壘有人時敲出內野滾地球，悍將夾殺二壘跑者，然而劉基鴻從空隙中撲回二壘，電視重播看來游擊手王勝偉手套疑似先一步觸碰到腳，然而悍將已無挑戰權可用，不僅丟掉三壘這一分，後續又被龍隊追加1分，前3局打完悍將以0：4落後。

悍將今天賽前的電視輔助判決挑戰成功率為43%，與猿隊相同，高於統一獅隊40%、中信兄弟33%、味全龍31%，悍將挑戰次數76次也是聯盟第一，第二名是中信兄弟隊的64次。

富邦悍將 樂天桃猿 王勝偉 劉基鴻 李凱威

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