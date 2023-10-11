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中職／王正棠也腸胃炎 悍將調兵遣將很緊繃
屋漏偏逢連夜雨，富邦悍將隊林哲瑄昨天敲出界外球導致手腕受傷，王正棠也出現腸胃炎，今天拉上高國麟希望增強火力，因亞運缺陣的申皓瑋也將回歸先發。
林哲瑄疑似勾狀骨受傷，因而在今天下放二軍，拉上高國麟，總教練丘昌榮表示：「國麟最近也才剛開始出賽，然而考慮到球隊的攻擊面，需要他的火力。」高國麟因左側腹肌拉傷在8月26日下二軍，昨天才傷後首次二軍出賽。
另外內野手王正棠也發生腸胃炎，丘總考慮讓池恩齊頂上先發，「現在這個情況，讓年輕人多些機會。」
好消息是亞運兩名國手申皓瑋、戴培峰都在昨天歸隊，也在比賽後段上場，申皓瑋更是敲出2支安打，丘總表示：「昨天原本打算讓皓瑋先發，但他前天晚上才回到台灣，還是讓他先在後面，今天會先發。」
戴培峰則是選到1次四壞保送上壘，丘昌榮表示，今天還是讓戴培峰在後面支援，「球隊目前比較大需求還是攻擊上面，打擊的串聯性沒那麼好。」
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