日職／日媒曝宋家豪有望續留樂天 田中將大恐再度被大減薪

效力樂天金鷲隊的旅日投手宋家豪，今年達成日職生涯百中繼里程碑，成為我國史上第一人。據日媒報導，宋家豪有望續約；另外今年表現崩盤的田中將大可能再度被大砍薪。

樂天昨天以0：5被羅德隊完封，戰績70勝71敗2和，排名洋聯第4，球季正式畫下句點。宋家豪今年出賽49場，主投46.2局送出35K，防禦率2.89，每局被上壘率1.11，拿到16次中繼成功，生涯中繼成功數累積至103次。

據日媒《產經體育》報導，樂天洋將吉騰斯（Chris Gittens）、尤瑞尼亞（Estamy Urena）、邦威（Manny Banuelos）及法蘭柯（Maikel Franco）可能都會離隊，宋家豪則有望續約。宋家豪本季年薪推估1.1億日圓（約2415萬台幣），生涯在日職進帳3億4485萬日圓（約7572萬台幣）。

田中將大今年被大幅度減薪，《產經體育》指出他本季年薪推估4.75億日圓，下季會再度被降薪。田中今年出賽24場，7勝11敗、主投139.1局送出81次三振，防禦率4.91，每局被上壘率1.39，多項數據創生涯新低。雖然他有海外自由球員資格，但預計會留在樂天。

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