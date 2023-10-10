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中職／差二壘打無緣完全打擊 岳政華期許自己能成「好打者」

中央社／ 新北10日電
中職中信兄弟隊野手岳政華。聯合報記者／侯永全 攝影
中職中信兄弟隊野手岳政華。聯合報記者／侯永全 攝影

中職中信兄弟隊野手岳政華今天手感佳，9局上完全打擊聽牌帶起觀賽高潮，但最後單場4安、差1支二壘打無緣寫下紀錄；岳政華期許自己成為「好打者」，紀錄不強求、每場多點安打就好。

中華職棒中信兄弟隊今天作客新莊棒球場與富邦悍將交手，兄弟隊22歲野手岳政華2局上敲出陽春砲，4局上敲出三壘打，7局上敲出右外野方向一壘安打。

岳政華9局上完全打擊「聽牌」，先敲出左外野方向平飛球最後落在界外，隊友和全場觀眾都發出驚呼，接著敲出右外野方向一壘安打，差1支二壘打、無緣寫下完全打擊紀錄，今天單場4安、個人本季第9轟出爐、貢獻2分打點。

兄弟隊總教練彭政閔賽後受訪時提到，「好打者通常都會差一點」，笑說自己球員生涯19年，也「差一點」很多次，但機會一直都會來，就看有沒有把握住。

岳政華表示，有意識到有機會挑戰完全打擊紀錄，自己是9局上第4名打者，謝謝隊友上壘，讓他有機會挑戰，敲出左外野方向界外球時，有聽到隊友反應很大，「看到他們很興奮，也覺得很可惜的表情」，因為左打球會旋出界外，應該早一點擊到球，最後打出右外野方向安打，因為打得太正面、沒辦法形成長打。

岳政華表示，上週打擊狀況不好，是因為追打比較多的壞球，今天進到好球帶的球就積極攻擊，壞球儘量選掉，記憶中5月時也有過一次接近完全打擊的機會，是被視為最難打的三壘打和全壘打先打出來。

聽到彭政閔表示挑戰完全打擊紀錄，「好打者通常都會差一點」，岳政華表示，希望自己能成為好的打者，其實沒有強求完全打擊紀錄，單場可以打4安就好，安打越多、能夠幫助球隊最重要。

岳政華 完全打擊 中信兄弟 彭政閔

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