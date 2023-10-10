中職／岳政華差點完全打擊 恰總經驗：好打者常會差一點

中職中信兄弟隊野手岳政華今天單場4安、差1支二壘打就可以寫下完全打擊紀錄；總教練彭政閔表示「好打者通常都會差一點」，笑說自己也「差一點」很多次，但機會一直都會來。

中華職棒中信兄弟隊今天作客新莊棒球場與富邦悍將交手，兄弟隊22歲野手岳政華先發打7棒、守中外野，2局上敲出陽春砲，4局上敲出三壘打，7局上敲出右外野方向一壘安打，9局上完全打擊「聽牌」，先敲出左外野方向平飛球最後落在界外，接著敲出右外野方向一壘安打，差1支二壘打、無緣寫下完全打擊紀錄。

兄弟隊總教練「恰恰」彭政閔表示，岳政華上週打擊狀況不是很好，教練團有幫忙調整，看得出來今天整體身體、打擊狀況都不錯。岳政華今天單場5打數敲出4支安打，貢獻2分打點，率隊以9比4擊敗富邦悍將。

談起完全打擊紀錄，彭政閔笑說：「一個好的打者通常都會差一點點」，也笑說自己球員生涯打了19年，也「差一點」差了很多次，好的打者安打、長打整體都很平均，所以會有很多機會可以挑戰完全打擊紀錄，但機會還是會一直來、就看有沒有辦法打出來。

彭政閔也表示，完全打擊紀錄真的很難得，9局上岳政華打擊時，不僅是兄弟的球迷，連悍將球迷都很期待，買票進場的球迷或許有一半以上都沒有現場看過完全打擊。

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