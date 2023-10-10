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中職／中止5連不勝！兄弟擊敗悍將 恰總見球員咬牙苦撐盼堅持

中央社／ 新北10日電
兄弟先發投手鄭凱文。聯合報記者／侯永全 攝影
兄弟先發投手鄭凱文。聯合報記者／侯永全 攝影

中職中信兄弟隊投手鄭凱文今天7局失1分優質先發，率隊以9比4擊敗富邦悍將隊、兄弟中止近期5連不勝，總教練「恰恰」彭政閔提到很多球員都有傷，但都咬牙撐著、希望大家堅持下去。

中華職棒中信兄弟隊今天作客新莊棒球場與富邦悍將交手，兄弟隊派出本土投手鄭凱文先發，鄭凱文上一次在一軍出賽已經是8月31日，對手也是悍將隊，投2.2局失掉8分（6分責失分）吞敗，今天先發則展現壓制力。

鄭凱文前2局僅讓王勝偉靠著觸身球保送上壘，3局下被周佳樂、李宗賢接連敲出安打失掉1分，但4局過後回穩、沒有多掉分數。

鄭凱文今天總計用100球投7局，被敲出4支安打，投出5次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分，優質先發拿下個人本季第5勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟今天攻勢集中在前半段，1局上江坤宇敲出二壘打，靠著詹子賢安打送回第1分，2局上岳政華開轟，陽春砲替球隊取得2比0領先，3局上江坤宇安打、曾頌恩選到四壞保送，詹子賢適時安打送回第3分，再靠著滾地球跑回第4分。

兄弟隊4局上岳政華率先敲出三壘打，靠著宋晟睿安打跑回分數，兄弟攻勢延續，2人出局後再靠著失誤跑回1分，詹子賢選到保送、許基宏二壘打送回2分，取得8比1領先。

悍將4到7局都沒有得分，8局下申皓瑋、李宗賢接連敲出安打，范國宸碰上對戰最有心得的兄弟後援投手呂彥青，敲出3分砲幫助球隊追分，但悍將攻勢沒有延續；兄弟9局上靠著岳政華安打送回團隊第9分。

兄弟隊拿勝中止近期5連不勝，總教練彭政閔表示，今天打序上有做出調整，因為與悍將對戰、對方多派左投，陣中有經驗的左打者也蠻多的，今天打序調整收到不錯的成效。

至於比賽後半段把詹子賢換下場，彭政閔透露，詹子賢4局上從一壘跑回本壘，本來膝蓋就不舒服，跑回來後膝蓋痛，所以讓他退場休息。

球隊拚下半季戰績，彭政閔提到，包括詹子賢、岳東華、許基宏等人，還有很多球員多少都有傷勢，但大家都是撐著、咬著牙在比賽，只有狀況允許會讓他們盡量休息，也希望他們可以繼續堅持下去。

富邦悍將 中信兄弟 中職 鄭凱文 彭政閔

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