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中職／李振昌二軍中繼登板 投2局最速142公里

中央社／ 台北10日電
中信兄弟李振昌傷後第2度在二軍登板，中繼投2局有2次三振，最快球速142公里。。 聯合報系資料照
中信兄弟李振昌傷後第2度在二軍登板，中繼投2局有2次三振，最快球速142公里。。 聯合報系資料照

中職中信兄弟隊投手李振昌5月初因車禍造成右肩鎖骨骨折，10月7日他開始在二軍出賽，今天是傷後第2度在二軍登板，中繼投2局有2次三振，最快球速142公里。

中華職棒中信兄弟隊投手李振昌5月3日在台南與家人出門時不慎發生車禍，就醫檢查後為右肩鎖骨骨折，4日進行手術，當時球團表示歸隊日期無法確定，要視李振昌復原狀況決定。

李振昌8月初開始恢復傳接球，10月7日傷後首次出賽，二軍對統一獅隊中繼登板，用20球投1局，被敲出1支安打，投出1次四壞保送與1次三振、無失分，最快球速142公里，當時兄弟隊總教練彭政閔表示，李振昌應該至少需再出賽2次，根據狀況再做評估。

兄弟隊今天二軍與台鋼雄鷹隊交手，李振昌6局下接替登板，先被王博玄敲出安打，接著讓藍寅倫打出雙殺打，再投出三振、沒有失分。

李振昌7局下續投也沒有失分，今天總計用23球投2局，被敲出2支安打，投出2次三振、沒有四壞保送、無失分，最快球速142公里。兄弟隊終場以1比11吞敗，李振昌無關勝敗。

李振昌 球速

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