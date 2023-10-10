中職／鄭浩均亞運返台先檢查手肘 本季是否關機待觀察

中職中信兄弟隊亞運國手鄭浩均預計今天返台，總教練彭政閔表示，鄭浩均亞運出賽完後手肘還是會痠痛，保險起見明天會安排檢查，至於球季結束前會不會再投球，視身體狀況決定。

投手鄭浩均在出發參加杭州亞運棒球賽事前最後一場中職登板，出現手肘不舒服的狀況，檢查過後為右手肘肌肉輕微發炎、沒有大礙，鄭浩均也有在亞運棒球賽事登板，預計今天晚間返抵台灣。

兄弟隊總教練彭政閔今天賽前受訪表示，鄭浩均歸隊後明天會先安排檢查，主要是先前手肘不舒服的部位，亞運登板投球之後回報還是會有痠痛感，保險起見安排更仔細的檢查，鄭浩均目前身體感覺比較疲累，要看他休息過後會不會好轉。

彭政閔也表示，鄭浩均歸隊後會先到二軍調整，視檢查狀況評估身體情形，教練團有很多的想法和方向，如果鄭浩均身體不允許也不會冒險，可能會讓他提早關機休息，如果身體狀況許可，需要討論怎麼調整出賽更能夠幫助球隊。

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