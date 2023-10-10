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中職／戴培峰、申皓瑋歸隊就升一軍 10日比賽板凳出發
中職富邦悍將隊兩名亞運國手戴培峰、申皓瑋歸隊，今天升上一軍但板凳待命，捕手張進德前兩場比賽因為腰部緊繃沒有出賽，今天狀況改善先發蹲捕、打第5棒。
中華職棒悍將隊捕手戴培峰、外野手申皓瑋結束杭州亞運棒球賽事昨晚抵台、今天歸隊，悍將今天與中信兄弟比賽，賽前也做出球員異動，升上戴培峰、申皓瑋，將捕手豊暐、外野手蔡佳諺下放二軍。
總教練丘昌榮賽前受訪表示，戴培峰、申皓瑋回到一軍，但今天會不會上場，還要看身體狀況，結束亞運棒球賽事後有休息了2天，要觀察賽前的打擊練習和守備狀況。賽前公布先發打序、兩人板凳待命。
至於捕手張進德狀況，前2場比賽沒有先發出賽，丘昌榮表示，張進德先前反映腰部有點緊繃，今天賽前打擊練習後說身體狀況沒有問題，椎間盤突出的問題就是這樣，狀況會時好時壞。
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