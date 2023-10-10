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日職／大谷學弟佐佐木麟太郎高中敲140轟 決定赴美不參加選秀

中央社／ 東京10日綜合外電報導
日本旅美棒球好手大谷翔平母校花卷東高校強打佐佐木麟太郎今天宣布，計劃赴美國留學，將不參加10月26日舉行的日職選秀。 擷圖自畫面
日本旅美棒球好手大谷翔平母校花卷東高校強打佐佐木麟太郎今天宣布，計劃赴美國留學，將不參加10月26日舉行的日職選秀。 擷圖自畫面

日本旅美棒球好手大谷翔平母校花卷東高校強打佐佐木麟太郎今天宣布，計劃赴美國留學，將不參加10月26日舉行的日職選秀，表示「盼在廣闊的世界中學習」。

日刊體育報導，佐佐木麟太郎目前是花卷東高校的高三學生，在今年8月舉行的夏季甲子園之前，高中生涯總計已敲出140支全壘打，刷新日本高中生紀錄，強打能力被譽為「怪物高中生」。

花卷東高校今天在鹿兒島特別國體的高中棒球賽，以1比9敗給大阪名校履正社高校。

佐佐木麟太郎賽後被問及未來去向時表示「現階段不會提出職業球員申請書，計劃前往美國就讀大學」。

至於要進入哪間大學就讀，佐佐木麟太郎回應「還不確定」。

佐佐木麟太郎還說：「作為一名棒球選手，我還不夠成熟，希望追求更高水準的同時，從頭開始練習，希望可以在廣闊的世界中學習。這是全面思考人生所做出的決定」。

佐佐木麟太郎9月前往美國約10天，期間參觀包含范德比大學（Vanderbilt University）在內的數間校院，以及美國職棒大聯盟球團設施，並在「進入職棒」或是「赴美留學」之間考慮。

佐佐木麟太郎的父親佐佐木洋，同時也是花卷東高校的總教練對此表示，希望兒子不僅學習棒球，「還要有各式各樣的知識，拓展所有可能性，並在學習的過程朝下一個階段努力」。

日媒Sponichi Annex報導，希望加入日本職棒的高中生或大學生球員，必須在選秀會前兩週提出職業球員申請書。今年提出申請的期限為10月12日，而選秀會將在10月26日舉行。

棒球 選秀 甲子園

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