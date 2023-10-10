快訊

徐巧芯再爆第七段音檔打臉 郭璽：RUN這家公司還是我「你也沒說謊」

花蓮一待12年走不了！簡守信刀鋒帶情，一雙整形妙手為病患回春

他怨手機螢幕都是「圓角螢幕」狂遮視線？引共鳴激內行人曝原因

棒球提案重返2028洛杉磯奧運 可望決戰道奇球場

中央社／ 洛杉磯9日專電
2028洛杉磯奧運籌備委員會今天提案讓棒球重返競賽項目，最快下星期決定。美國職棒的洛杉磯道奇球場有機會成為奧運場地。 法新社
2028洛杉磯奧運籌備委員會今天提案讓棒球重返競賽項目，最快下星期決定。美國職棒的洛杉磯道奇球場有機會成為奧運場地。 法新社

2028洛杉磯奧運籌備委員會今天提案，加入棒球在內的5項自選運動種類，最快下星期決定。美國職棒的洛杉磯道奇球場有機會成為奧運場地。

國際奧林匹克委員會（IOC）今天宣布，包括棒球和壘球、板球、腰旗美式足球、袋棍球、壁球等5項運動種類納入2028年洛杉磯奧運的提案，這幾天送交奧林匹克運動種類委員會（Olympic ProgrammeCommission）、國際奧會執行委員會（IOC ExecutiveBoard）討論。

執委會同意之後，將於10月15日到17日在印度孟買舉行的141屆國際奧會年會上表決，如果通過，上述5項運動種類即正式成為2028年的奧運項目。

其中，棒球和壘球從1992年到2008年間及最近一屆的2020年為奧運正式項目，2024年巴黎奧運沒有棒球。

1984年洛杉磯奧運曾將棒球列為表演項目，場地在道奇球場。當年台灣隊獲得銅牌，但不列入正式獎牌計算。

為了保持創新與靈活，奧運永久常設項目之外，主辦城市有權加入自選的運動種類。棒球2008年之後被排除在常設項目外，2020年東京奧運才以主辦城市自選項目重回奧運。

2028年洛杉磯奧運執行長卡特（Kathy Carter）聲明表示：「在選定運動種類的過程中，我們願意挑戰現狀，對洛杉磯奧運的可能性，採取不同的思考方式。」

這5項運動種類中，棒球和壘球、腰旗美式足球（flag football）都屬於美國特色運動。

腰旗美式足球是美式足球（American football）的簡化版，由防守球員奪取持球進攻球員身上的旗子，取代傳統美式足球的身體衝撞，減少運動傷害的機會。

美式足球歷年來不曾列入奧運項目，僅在1932年的洛杉磯奧運以表演項目出現。近年來職業美式足球聯盟（NFL）推動腰旗美式足球的國際賽，希望以此打進奧運項目。

棒球 卡特

延伸閱讀

澎湖國際風箏浪板暨風翼公開賽 8國選手競爭激烈

NBA／球星紛表態打巴黎奧運 ESPN：美國籃協不會全收

亞運棒球／吳念庭發文曬父子合照 盼未來再穿中華隊球衣

NBA／「心愛的」快歸隊！ 美籃協渴望哈勒戴參加奧運

相關新聞

棒球提案重返2028洛杉磯奧運 可望決戰道奇球場

2028洛杉磯奧運籌備委員會今天提案，加入棒球在內的5項自選運動種類，最快下星期決定。美國職棒的洛杉磯道奇球場有機會成為...

中職／蔣少宏3安3打點對打擊要求高 葉總笑言：跟我不同

中職味全龍隊捕手蔣少宏前3場比賽打擊熄火，今天攻守有表現，先發蹲捕引導投手群有功，單場3安3打點表現佳。總教練葉君璋笑說...

中職／伍鐸達千局投球不容易 挑戰羅力條款是目標

味全龍隊投手伍鐸今天後援投5局無失分，達成中職生涯1000局投球，幫助球隊以4比0擊敗中信兄弟獲選單場MVP，完成里程碑...

中職／徐若熙先發飆速156公里率龍搶勝 葉總看見成長

中職味全龍隊今天與中信兄弟交手，龍隊投手徐若熙先發投3.1局無失分、飆速156公里，龍隊投打發揮，以4比0擊敗中信兄弟隊...

中職／林立從杭州歸隊繳出2安 林承飛3安猛打收拾悍將

樂天桃猿、富邦悍將隊今天繼續在桃園球交手，林承飛4打數3安打、本季第5轟出爐，8局下二壘打追平比數，為猿隊延續攻勢，成為...

圖輯／伍鐸職棒生涯1000投球局數達成 高舉雙手接受祝賀

中職味全龍投手伍鐸今天對中信兄弟上場後援，原本在中職已累積998局，今天後援5局無失分，生涯局數達1003局，成為中職史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。