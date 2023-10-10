棒球提案重返2028洛杉磯奧運 可望決戰道奇球場

2028洛杉磯奧運籌備委員會今天提案，加入棒球在內的5項自選運動種類，最快下星期決定。美國職棒的洛杉磯道奇球場有機會成為奧運場地。

國際奧林匹克委員會（IOC）今天宣布，包括棒球和壘球、板球、腰旗美式足球、袋棍球、壁球等5項運動種類納入2028年洛杉磯奧運的提案，這幾天送交奧林匹克運動種類委員會（Olympic ProgrammeCommission）、國際奧會執行委員會（IOC ExecutiveBoard）討論。

執委會同意之後，將於10月15日到17日在印度孟買舉行的141屆國際奧會年會上表決，如果通過，上述5項運動種類即正式成為2028年的奧運項目。

其中，棒球和壘球從1992年到2008年間及最近一屆的2020年為奧運正式項目，2024年巴黎奧運沒有棒球。

1984年洛杉磯奧運曾將棒球列為表演項目，場地在道奇球場。當年台灣隊獲得銅牌，但不列入正式獎牌計算。

為了保持創新與靈活，奧運永久常設項目之外，主辦城市有權加入自選的運動種類。棒球2008年之後被排除在常設項目外，2020年東京奧運才以主辦城市自選項目重回奧運。

2028年洛杉磯奧運執行長卡特（Kathy Carter）聲明表示：「在選定運動種類的過程中，我們願意挑戰現狀，對洛杉磯奧運的可能性，採取不同的思考方式。」

這5項運動種類中，棒球和壘球、腰旗美式足球（flag football）都屬於美國特色運動。

腰旗美式足球是美式足球（American football）的簡化版，由防守球員奪取持球進攻球員身上的旗子，取代傳統美式足球的身體衝撞，減少運動傷害的機會。

美式足球歷年來不曾列入奧運項目，僅在1932年的洛杉磯奧運以表演項目出現。近年來職業美式足球聯盟（NFL）推動腰旗美式足球的國際賽，希望以此打進奧運項目。