中職／伍鐸達千局投球不容易 挑戰羅力條款是目標

味全龍隊投手伍鐸今天後援投5局無失分，達成中職生涯1000局投球，幫助球隊以4比0擊敗中信兄弟獲選單場MVP，完成里程碑他直言是長時間花費很大的努力，挑戰「羅力條款」也是個人目標。

36歲伍鐸中職生涯從2015年中信兄弟開始，2018年改效力富邦悍將隊，2021年再轉效力味全龍隊，今天賽前中職生涯累積投球局數998局。

伍鐸今天後援登板總計投5局被敲出4支安打，投出2次保送沒有失分，拿下個人本季第5勝，獲選單場最有價值球員（MVP），也完成中職生涯1000局投球里程碑，為史上第17人，也是繼勇壯（2002年）、風神（2005年）、羅力（2019年）後外籍球員第4人。

龍隊總教練葉君璋表示，伍鐸7日先發出賽投47球比賽因雨保留後，他就主動跟教練團說今天可以接在先發投手徐若熙後面登板；葉君璋表示，今天這場比賽沒有人比伍鐸還要合適擔任後援，「有壓力、很重要，也需要有企圖心」，伍鐸先發、中繼、後援都可以勝任，給他什麼任務都可以完成。

伍鐸完成中職生涯千局投球，葉君璋表示很不容易，伍鐸先後待過3支球隊，到每個環境多少都需要適應很多東西，可以完成這個紀錄很艱難。

對於千局投球紀錄，伍鐸開口第一句話就說，這是經歷一段「很長的時間」，感謝一路上所有人的支持和鼓勵，沒有大家的支持很難走到這一步，名字可以跟前面3名外籍投手放在一起很榮幸，這也是花了很大的努力才完成的里程碑。

富邦悍將退役投手羅力去年季後中職一軍資歷滿9年不受洋將登錄名額限制、取得本土球員資格，成為符合「羅力條款」第一人，伍鐸被看好有機會成為第2人，伍鐸表示，團隊的目標就是贏球，但符合「羅力條款」資格是他個人的目標。

7日先發後休息一天再登板，伍鐸表示身體感覺很好，心理狀態也不錯，就是想要盡自己的力量幫助球隊拿下勝利。