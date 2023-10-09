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中職／張志豪手肘舊傷不適先休養 鄭浩均歸隊後二軍調整

中央社／ 台北9日電
鄭浩均從亞運歸隊先放二軍。 報系資料照
鄭浩均從亞運歸隊先放二軍。 報系資料照

中職中信兄弟隊野手張志豪手肘舊傷處又有不適感，拿棒子都有點吃力下二軍休養，總教練彭政閔表示，等連假過後做進一步檢查，至於打完亞運歸隊的投手鄭浩均會先下二軍調整。

中華職棒中信兄弟隊野手張志豪8月15日在桃園棒球場出賽，外野守備時撞到牆，導致右手肘骨裂下二軍休養，直到9月12日回到一軍，10月7日在台南棒球場與統一獅隊交手，揮棒時先前受傷的地方有疼痛感，昨天被下放二軍。

兄弟隊總教練彭政閔賽前受訪時表示，張志豪先前受傷的地方又有不舒服的感覺，拿棒子有點拿不太起來，怕影響球員生涯，所以先讓他下二軍休養，因為碰到連假，加上球隊配合的醫師也有去亞運，更進一步的檢查要等連假過後才能進行，目前以養傷為目標，當然也希望他可以快點回到球隊替球隊貢獻。

兄弟隊投手鄭浩均此次有參加杭州亞運棒球賽事，預計10日返台，彭政閔表示，鄭浩均歸隊後預計先下二軍調整，今年投球局數也偏多，還要跟投手教練討論，是不是繼續讓他出賽，主要還是要看鄭浩均的身體狀況再做評估。

杭州亞運棒球 鄭浩均 張志豪

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