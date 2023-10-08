中職／追平轟打醒全隊 詹子賢：是看到三上悠亞吧

中信兄弟隊今天面對2：5的落後，在最後2局追平比數，9局上詹子賢打出的追平轟更讓球隊氣勢振奮，但謙虛地說：「是看到三上悠亞吧？應該不是我的關係。」

兄弟今天「開箱」新洋投馬格文，然而3.1局的投球中遇到1次因雨中斷，被敲3支安打丟掉3分，第2次因雨中斷只能換投，後續5任中繼投手合計掉2分。

總教練彭政閔表示，馬格文前2局就遇到因雨暫停，多少影響調整，但觀察他對第一輪打者的壓制狀況，表現是不錯的。

兄弟前6局僅由曾頌恩的本季首轟攻下1分，但7局上先靠暴投得分，8局上林吳晉瑋在一二壘有人時的二壘安打，清空壘包，追近到1分差，才有9局上詹子賢代打敲出追平陽春砲的英雄瞬間。

那一轟讓全隊從疲憊的戰局中醒來，詹子賢被指為功臣，但他謙虛說：「應該是他們看到三上悠亞吧，不是我開轟的關係。」龍隊開球嘉賓邀請到日本偶像三上悠亞，她在7到9局時站在三壘側應援。

這場比賽兩度因雨暫停、合計停了2個半小時，詹子賢表示，自己從6、7局就開始準備代打，中間暫停時「快要睡著」，只好去買東西吃、做提神訓練去維繫比賽感覺。

這是詹子賢本季第8轟，上一次棒打王維中已經是2021年，詹子賢說：「他的球沒那麼好打啦，一開始沒打到甜蜜點，有點打到棒頭，好在有飛出去。」那是內角低的滑球，詹子賢認為對方沒有失投，「他投他的，我打我的，剛好打到。」

能夠從落後到追平，彭政閔肯定球員的努力，「一直Hold住，把戰局拉長。」但也點出有幾個跑壘失誤需要改進，「教練團這邊也會檢討，相信選手會遺憾，希望不要再有，接下來場場都很關鍵，要更專注。」

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