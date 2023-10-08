中職／兄弟剩3洋投可用 恰總：影響最後才知道

中信兄弟隊原本洋投陣容整齊，然而艾里歐卻因藥檢未過遭到兄弟球團解約，831登錄大限已過，只剩下德保拉、艾士特跟今天開箱的馬格文可用，總教練彭政閔說：「影響要到最後才知道。」

艾里歐日前被抽檢時，「大麻代謝物(THC)」出現陽性反應，因違反中職規定永不錄用，也讓兄弟洋將人手捉襟見肘，恰總今天表示：「人生就是會有意外，會不會有影響，要等球季結束才知道，現在都還在例行賽中。」

兄弟還有味全龍教頭葉君璋口中「右投版艾士特」可用，今天登板的馬格文在二軍繳出宰制級成績，出賽4場有3場先發，防禦率0.90，投20局有20次三振。

投手教練王建民表示，兩者還是不太相同，艾士特的武器球是Sweeper，馬格文則是滑球，但軌跡會往下跑，右打者會比較難掌握。

另一隱憂是德保拉，他在昨天先發5.2局被敲9支安打，丟掉7分（5分責失），彭政閔表示，前兩年球速在150公里以上的洋投不算常見，但今年各隊都有2個左右，打者比較能夠適應，「加上對他也比較熟悉。」 中信兄弟隊新洋投馬格文。圖／中信兄弟隊提供

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