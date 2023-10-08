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中職／徐若熙9日重返投手丘 葉總：不會是最後一場
味全龍隊少年強投徐若熙相隔18天將重返投手丘，總教練葉君璋透露明天交給徐若熙先發，至於前一場手臂緊繃的感覺，徐若熙表示已經沒事，「結構沒問題。」
徐若熙在9月21日對中信兄弟先發投2.1局58球，因右手感覺緊繃提前退場，由於徐若熙去年才因手肘韌帶撕裂傷進行TJ（韌帶重建）手術，也讓球團特別小心。
原本計畫徐若熙先從牛棚復出，但葉總今天預告，明天先發投手就是徐若熙，至於後面是否會多準備投手待命？葉總先開玩笑說：「準備200多個吧。」隨後認真說明，「他前一場也投了70幾球，這場就正常去丟。」
徐若熙表示，檢查結果是有點發炎，但結構上都沒有問題，「醫生有說，手術後都有可能有這樣的狀況，這中間沒有做特別改變，休息2、3天就進牛棚練投了。」
味全龍隊加上今天只剩8場比賽，但徐若熙仍有機會再次登板，葉君璋指出，徐若熙如果明天表現正常，「不會是他球季最後一場。」
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