中職／德保拉生涯百先發狂失7分 布雷克7局好投勝出

今晚在台南球場上演的獅象戰雙方都派出洋投，統一獅隊布雷克7局無失分好投，中信兄弟隊德保拉則是在個人生涯第100場出賽的里程碑中，以5.2局失7分吞敗，獅隊以7：1贏球，讓兄弟吞下3連敗。

獅隊首局就靠著對方暴投、陳重廷安打，攻下2分，3局下陳鏞基敲出左外野陽春全壘打，4局下邱智呈二壘打也有1分打點，加上6局下單局4安、3分攻勢奠定勝利；兄弟直到9局上才靠周思齊適時安打避免完封。

布雷克今天以106球投完7局，僅被敲出2支安打，另投出8次三振，拿下本季第10勝，防禦率也下降到2.76，位居聯盟第二低。

今天是德保拉生涯第100場先發，中職史上第25人、外籍球員第8人，然而壓制力卻大幅下滑，先發5.2局被敲出9支安打，包含1轟，丟掉7分有5分責失，吞下第9敗。

前6局打完取得7分領先的獅隊，8局下2出局後乾脆換上今年選秀會第一指名、U18國手林佳緯，他的中職初登場以代打身分亮相，面對江忠城在2好3壞後揮棒落空遭到三振。

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