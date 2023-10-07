日職／告別火腿賽季 王柏融：這段旅程將永在心中
日本職棒火腿隊的賽季結束，台灣好手「大王」王柏融在最終戰敲出安打，明年究竟是續留日職或是返台加盟台鋼雄鷹隊，備受矚目，他今天也在個人社群平台透露心聲「這段旅程將永生在我們的心中」。
王柏融在中華職棒打出好成績，獲得火腿隊延攬，在2019年加盟簽下3年、4億日圓的合約，合約期滿後又獲得1年續約，然而2022年表現不理想，今年改簽育成合約，穿上199號球衣。
在二軍不斷努力調整，王柏融終於在7月30日成功轉為支配下球員，再穿上99號球衣，10月5日在火腿隊賽季最終戰以代打之姿敲出安打，本季留下出賽20場、打擊率2成30、1轟、5分打點的成績，5年日職生涯累積169安、15轟、97打點、2成38打擊率。
王柏融今天也在個人社群平台回顧今年球季，自己「從初生的火花開始，綻放成了一片熾烈的烈焰」，經歷茫然時刻，學習到堅持與勇氣。
王柏融說：「隨著時間的推移，我們一起歌唱著勝利的歌曲，一起承受著失敗的悲傷，每一次倒下都是下一次起身的契機。這個球季，我的心跳與球場的節奏同步，每一個瞬間都是那麼的真實而感人。」
王柏融也表示：「如今，當此刻回顧這段旅程，我所見到的已經不僅僅是比賽的場面，而是每一次戰鬥的痕跡，每一份努力的成果。」
最後王柏融感謝球迷的支持，還有自己的努力，「見證這個球季的每一個瞬間。這段旅程將永生在我們的心中，為我們帶來無盡的回憶和感動。」
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