日職／王柏融生涯5年最後打席？安打向今年球季說再見

日本火腿隊本季最後一場例行賽，今天作客仙台對決樂天隊，旅日好手王柏融重返一軍，7局上代打，可能是日職生涯最後一次打擊，揮出右外野安打，樂天終場5：3獲勝。

火腿2局上展開攻勢，靠奈良間大己、田宮裕涼、山田遙楓連續安打攻下兩分，3局上清宮幸太郎、奈良間保送，田宮單場第2安再攻1分，以3：0領先。

樂天4局下反攻，淺村榮斗轟出中左外野方向陽春砲，本季第26轟出爐，追平羅德隊洋砲波蘭科（Gregory Polanco），並列太平洋聯盟榜首。

5局下，田中和基、小深田大翔連續獲得保送，村林一輝觸身球上壘，淺村兩分打點安打追成3：3平手，岡島豪郎二壘打攻下兩分，樂天反以5：3超前。

旅日投手宋家豪6局上登板，連續解決3名打者，先讓細川凌平、野村佑希揮出右外野飛球，再三振萬波中正，拿下本季第15場、生涯第102場中繼成功。

火腿7局上兩出局後，王柏融上場代打，接替先發指定打擊郡司裕也，面對樂天第5任投手安樂智大揮出安打，也是9月22日對樂天之戰後，再度出現安打紀錄。

王柏融此役1打數1安打，本季出賽20場（生涯270場），合計42次打數揮出10支安打，打擊率2成38、全壘打1支、打點5分。

樂天在洋聯排名第4，只落後第3名羅德隊半場勝差，最後兩場例行賽還有機會爭取季後賽。

王柏融在火腿待了5個球季，明年動向值得觀察，樂天桃猿隊8月10日把王溢正、藍寅倫、翁瑋均交易到台鋼雄鷹隊，還有王柏融的契約權，換進今年選秀狀元林子偉，王柏融可能回歸中職。

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