日職／張奕遭西武戰力外 將前往獨盟再拚日職機會

日本職棒西武獅隊今天公布戰力外名單，共有16人，29歲的台灣投手張奕也在內，張奕對自己因受傷無法做出貢獻深感抱歉，也決定在日本獨立聯盟續戰，尋求再次回到日職的機會。

西武隊今天公布第一波戰力外名單，與投手公文克彥、森脇亮介、張奕，以及捕手齋藤誠人、野手中山誠吾等一共16人不再續約。

張奕去年球季效力歐力士隊，因森友哉加盟歐力士隊，被西武隊以球員補償方式選中，轉戰新球隊，然而開季因右肩狀況不佳從二軍出發，4月升上一軍後，5場出賽、防禦率9.00，5月被下放二軍就未再升上一軍，二軍出賽數也不多。

張奕也透過個人臉書粉絲頁回應，「首先尊重西武球團戰力外的決定，今年因季初肩膀的傷勢導致沒有辦法對球隊做出貢獻，我深感抱歉，目前傷勢已經逐步復原，請各位球迷朋友們放心，我相信很快就可以回到球場上。」

至於未來的方向，張奕與經紀公司討論後，決定與日本獨立聯盟洽談，尋求重回日本職棒的機會，「在我的棒球路上經歷過很多挫折，但我不會放棄，最後感謝我最親愛的家人與球迷朋友們，謝謝你們一路以來的支持。」

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