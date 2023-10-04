日職／史上首見！井端弘和身兼2支日本隊監督 頂級+U15
日本武士隊新任監督今天正式發表，由前中日龍隊好手井端弘和接棒，任期從今年底亞冠賽開始為期一年，到2024年的世界12強棒球賽，特別的是，他還同時兼任U15世界盃日本隊監督，未來有望從上到下貫徹「強力棒球」作風。
今年3月世界棒球經典賽後，栗山英樹卸下日本國家隊監督一職，期間傳出不少接任人選，包含鈴木一朗、松井秀喜、井口資仁、工藤公康以及高橋由伸都曾被媒體點名，然而最後是由擔任U12日本隊監督的井端弘和升任。
「收到邀約的時候，我嚇了一跳。」井端弘和表示：「但同時也感覺到從未有過的光榮，雖然對我來說是難以承擔的重任，但我仍決定接下任務，我認為這是我回報日本棒球最好的方式，也會付出我的全部。」
井端弘和的執教首戰將從11月的亞洲職棒冠軍爭霸賽開始，特別的是，他也成為史上第一位同時擔任頂級國家隊、學生國家隊的監督，過去他在執教U12時，就曾希望帶給日本棒球圈「強力棒球」的觀念，不要求小球員短打。
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