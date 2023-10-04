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中職／艾里歐藥檢現「大麻」反應 兄弟球團：送交司法
中信兄弟隊洋將艾里歐被驗出毒品反應，藥檢過程出現「大麻代謝物（THC）」陽性反應，被列為永不錄用，兄弟球團表示，另行安排艾里歐檢測結果雖呈現「陰性」，但配合聯盟標準已與艾里歐，也送交司法機關調查。
中信兄弟球團表示，接獲中華職棒聯盟來文告知，洋將艾里歐（Emilio Vargas）日前藥檢之「大麻代謝物（THC）」檢驗結果超過WADA檢驗標準呈現「陽性」。
根據聯盟「違禁藥物檢驗作業要點及懲罰規定」第八條第三項：凡經聯盟及國內外單位例行藥檢中及國外內司法單位檢驗出毒品反應者，一律列為永不錄用人員。
中信兄弟球團配合中華職棒聯盟最高標準審查，已依照合約規範與艾里歐解約。另自行安排艾里歐赴醫院再次檢測，雖此次檢驗結果呈現「陰性」，但秉持毋枉毋縱原則，此案後續已函送司法機關調查。
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