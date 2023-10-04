快訊

不斷更新／中颱小犬直撲南台灣！高雄、台南宣布明日停班課 各地颱風假資訊一覽

小犬颱風逼近！10縣市發布豪大雨特報 恐一路下到明天

名單出爐！民進黨不分區立委提名委員會 陳建仁、卓榮泰入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／艾里歐藥檢現「大麻」反應 兄弟球團：送交司法

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊洋將艾里歐被驗出毒品反應，球團回應。圖／中信兄弟提供
中信兄弟隊洋將艾里歐被驗出毒品反應，球團回應。圖／中信兄弟提供

中信兄弟隊洋將艾里歐被驗出毒品反應，藥檢過程出現「大麻代謝物（THC）」陽性反應，被列為永不錄用，兄弟球團表示，另行安排艾里歐檢測結果雖呈現「陰性」，但配合聯盟標準已與艾里歐，也送交司法機關調查。

中信兄弟球團表示，接獲中華職棒聯盟來文告知，洋將艾里歐（Emilio Vargas）日前藥檢之「大麻代謝物（THC）」檢驗結果超過WADA檢驗標準呈現「陽性」。

根據聯盟「違禁藥物檢驗作業要點及懲罰規定」第八條第三項：凡經聯盟及國內外單位例行藥檢中及國外內司法單位檢驗出毒品反應者，一律列為永不錄用人員。

中信兄弟球團配合中華職棒聯盟最高標準審查，已依照合約規範與艾里歐解約。另自行安排艾里歐赴醫院再次檢測，雖此次檢驗結果呈現「陰性」，但秉持毋枉毋縱原則，此案後續已函送司法機關調查。

中信兄弟 中華職棒

延伸閱讀

食用強效彩虹大麻軟糖 牙買加逾60名小學生嘔吐、幻覺急送醫

中職／肯特7局失1分、高國輝連5場敲安 悍將擊敗兄弟

中職／兄弟退役打者鄭乃文 成為台鋼助理打擊教練

影／移工藏蕭敬騰母校種大麻 衣櫥烘乾產70萬成品

相關新聞

中職／中信兄弟艾里歐藥檢未通過 依規定永不錄用

中華職棒今天爆出震撼消息，中信兄弟隊洋將艾里歐因2度藥檢未通過，檢體中出現大麻代謝物反應，根據聯盟規定列為永不錄用人員。

日職／史上首見！井端弘和身兼2支日本隊監督 頂級+U15

日本武士隊新任監督今天正式發表，由前中日龍隊好手井端弘和接棒，任期從今年底亞冠賽開始為期一年，到2024年的世界12強棒...

中職／艾里歐藥檢現「大麻」反應 兄弟球團：送交司法

中信兄弟隊洋將艾里歐被驗出毒品反應，藥檢過程出現「大麻代謝物（THC）」陽性反應，被列為永不錄用，兄弟球團表示，另行安排...

中職／台南停班停課 富邦悍將對統一獅之戰延賽

中華職棒日前才公布下半季補賽賽程，如今賽程表可能又要修改，受到小犬颱風影響，台南市政府宣布今天晚上停班停課，原訂在台南棒...

棒球／當年讓中華隊心碎 井端弘和正式接任日本隊監督

現年48歲的井端弘和確定成為日本武士隊（國家隊）新任監督，他預計在今年11月的亞洲職棒冠軍爭霸賽，首次執掌兵符。 日本武士隊今年3月拿下第5屆世界棒球經典賽冠軍，栗山英樹5月正式卸下國家隊監督職

中職／劉基鴻本季第15轟出爐 率龍擊敗桃猿近期2連勝

中職味全龍隊今天與樂天桃猿隊比賽受雨勢影響打打停停，龍隊野手劉基鴻敲出個人本季第15轟，率隊以7比2拿下近期2連勝，劉基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。