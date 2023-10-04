棒球／當年讓中華隊心碎 井端弘和正式接任日本隊監督

現年48歲的井端弘和確定成為日本武士隊（國家隊）新任監督，他預計在今年11月的亞洲職棒冠軍爭霸賽，首次執掌兵符。

日本武士隊今年3月拿下第5屆世界棒球經典賽冠軍，栗山英樹5月正式卸下國家隊監督職務。今天多家日媒證實井端弘和接任監督，他球員生涯效力中日龍和巨人共17季，出賽1896場，累積1912安、56轟、510分打點，打擊率2成81，曾7度獲得金手套。

他2016-18年期間擔任巨人隊內野守備教練，去年和今年都擔任U12日本隊監督，來台比賽，去年還曾擔任中職新軍台鋼雄鷹的客座教練。

井端弘和最令台灣球迷印象深刻的是2013年經典賽，中華隊當時在王建民6局無失分好投領軍下，第9局取得3：2領先，差一顆好球就能獲勝，沒想到井端弘和敲出追平安打，進入延長賽後中華隊以3：4輸球。

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