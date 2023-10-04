快訊

國中生染髮被收9800元！媽氣炸「把我女兒當盤子」 沙龍澄清還原經過

美眾院議長麥卡錫被狼狽趕下台 暴露美國政治高度對立病灶

拱韓國瑜扮在野「桶箍」！韓粉發1015凱道集結令 歡迎侯柯郭到場

棒球／當年讓中華隊心碎 井端弘和正式接任日本隊監督

聯合新聞網／ 綜合報導
日本武士隊新任監督井端弘和（中）。 圖／中華棒協提供
日本武士隊新任監督井端弘和（中）。 圖／中華棒協提供

現年48歲的井端弘和確定成為日本武士隊（國家隊）新任監督，他預計在今年11月的亞洲職棒冠軍爭霸賽，首次執掌兵符。

日本武士隊今年3月拿下第5屆世界棒球經典賽冠軍，栗山英樹5月正式卸下國家隊監督職務。今天多家日媒證實井端弘和接任監督，他球員生涯效力中日龍和巨人共17季，出賽1896場，累積1912安、56轟、510分打點，打擊率2成81，曾7度獲得金手套。

他2016-18年期間擔任巨人隊內野守備教練，去年和今年都擔任U12日本隊監督，來台比賽，去年還曾擔任中職新軍台鋼雄鷹的客座教練。

井端弘和最令台灣球迷印象深刻的是2013年經典賽，中華隊當時在王建民6局無失分好投領軍下，第9局取得3：2領先，差一顆好球就能獲勝，沒想到井端弘和敲出追平安打，進入延長賽後中華隊以3：4輸球。

相關新聞

中職／台南停班停課 富邦悍將對統一獅之戰延賽

中華職棒日前才公布下半季補賽賽程，如今賽程表可能又要修改，受到小犬颱風影響，台南市政府宣布今天晚上停班停課，原訂在台南棒...

棒球／當年讓中華隊心碎 井端弘和正式接任日本隊監督

現年48歲的井端弘和確定成為日本武士隊（國家隊）新任監督，他預計在今年11月的亞洲職棒冠軍爭霸賽，首次執掌兵符。 日本武士隊今年3月拿下第5屆世界棒球經典賽冠軍，栗山英樹5月正式卸下國家隊監督職

中職／劉基鴻本季第15轟出爐 率龍擊敗桃猿近期2連勝

中職味全龍隊今天與樂天桃猿隊比賽受雨勢影響打打停停，龍隊野手劉基鴻敲出個人本季第15轟，率隊以7比2拿下近期2連勝，劉基...

中職／肯特7局失1分、高國輝連5場敲安 悍將擊敗兄弟

中職富邦悍將隊今天與中信兄弟交手，悍將靠著洋投肯特7局失1分優質先發，高國輝2安1打點、連5場出賽敲安，悍將終場以2比1...

日職／宋家豪中繼1局無失分 樂天不敵軟銀

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼登板，對軟銀鷹隊投1局無失分，最快球速148公里，樂天隊終場以3比7吞敗，宋家豪無關勝敗

中職／全新棒球主題車站亮相 北捷芝山站紅潮來襲

味全龍隊和台北市政府體育局、台北大眾捷運公司共同合作，今天首度曝光芝山捷運站全新棒球主題車站造景，此次設計以紅色作為主視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。