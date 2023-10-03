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日職／宋家豪中繼1局無失分 樂天不敵軟銀

中央社／ 台北3日電
旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼登板，對軟銀鷹隊投1局無失分，最快球速148公里。 擷圖自畫面
旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼登板，對軟銀鷹隊投1局無失分，最快球速148公里。 擷圖自畫面

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼登板，對軟銀鷹隊投1局無失分，最快球速148公里，樂天隊終場以3比7吞敗，宋家豪無關勝敗。

日職一軍例行賽樂天金鷲隊今天與福岡軟銀鷹隊交手，軟銀隊1局下就有攻勢，靠著周東佑京、柳田悠岐接連安打先馳得點，近藤健介選到保送上壘，2人出局後柳町達二壘打、一棒送回2分，幫助球隊取得3比0領先。

樂天隊比賽前7局都沒能拿下分數，7局下樂天隊換上台灣投手宋家豪接手中繼，宋家豪依序讓打者敲出三壘方向滾地球出局、投出三振，再讓打者敲出游擊方向滾地球出局，完成投球任務。

樂天隊8局上靠著小鄉裕哉陽春砲追回1分，8局下軟銀再起攻勢，靠著單局4支安打、1次保送、1次故意四壞保送攻下4分、奠定勝基。

樂天隊9局上追分，靠著淺村榮斗、岡島豪郎、辰己涼介、阿部壽樹接連安打、滾地球攻下2分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

樂天隊台灣投手宋家豪今天用9球中繼投1局，沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，無關勝敗，最快球速148公里，近2場出賽沒有失分，賽後防禦率2.86。

樂天金鷲 宋家豪

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