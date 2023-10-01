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中職／曾峻岳、富藍戈定位對調 丘昌榮解釋原因
中職富邦悍將隊投手曾峻岳近2場出賽責任局數往前移，與富藍戈定位對調。總教練丘昌榮今天說，終結者角色會隨時調整，主要是想減輕曾峻岳壓力，希望曾峻岳心情不要受影響。
曾峻岳是悍將隊定位的終結者，但9月有4場中繼出賽，近2場對統一獅隊比賽也都是中繼登板，改由洋投富藍戈關門。總教練丘昌榮今天賽前接受媒體訪問表示，前面幾場是低比分差的比賽，希望可以減輕曾峻岳的壓力，今年季初也有過這樣的調動。
丘昌榮指出，曾峻岳責任局數往前移，後面由富藍戈保護，教練團也與曾峻岳溝通，曾峻岳表示改投7或8局沒有太大的影響。但丘昌榮也提到，誰投終結者的位置其實會隨時調整，要看與對手的對戰成績和輪到的棒次。
丘昌榮表示，富藍戈的調度彈性大，先前也投過先發，調整為中繼、救援出賽不會有太高的難度，接下來的比賽應該不會考慮將富藍戈再調回先發，如果休息天數和比賽狀況需要，也可能讓富藍戈中繼投比較多的用球數，一切就看比賽狀況而定。
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