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中職／9月MVP：吉力吉撈全票通過 布雷克差2張

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠。圖／味全龍隊提供
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠。圖／味全龍隊提供

中華職棒9月投打MVP今天揭曉，統一獅隊布雷克9月4勝0敗、防禦率0.52碾壓對手，最後獲得10票當選，味全龍吉力吉撈鞏冠單月7轟則是12票全票通過。

中職公布9月投打MVP票選結果，布雷克在9月5場先發拿下4勝，34.1局僅掉2分責失，防禦率不到1，另有20次三振，即使如此仍無法獲得全票；另外2票分別投給富邦悍將隊富藍戈、味全龍隊陳冠偉。

富藍戈9月投了14.1局，沒有掉過分數，另有12次三振沒有保送，另有2次救援成功；陳冠偉在9月拿下1勝、7次救援成功、防禦率0.77，11.2局投出9次三振。

吉力吉撈．鞏冠9月敲出7轟、13分打點，打擊率3成43，整體攻擊指數高達1.097，獲得12張全部選票。

吉力吉撈 鞏冠 味全龍

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