聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／9月MVP：吉力吉撈全票通過 布雷克差2張
中華職棒9月投打MVP今天揭曉，統一獅隊布雷克9月4勝0敗、防禦率0.52碾壓對手，最後獲得10票當選，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠單月7轟則是12票全票通過。
中職公布9月投打MVP票選結果，布雷克在9月5場先發拿下4勝，34.1局僅掉2分責失，防禦率不到1，另有20次三振，即使如此仍無法獲得全票；另外2票分別投給富邦悍將隊富藍戈、味全龍隊陳冠偉。
富藍戈9月投了14.1局，沒有掉過分數，另有12次三振沒有保送，另有2次救援成功；陳冠偉在9月拿下1勝、7次救援成功、防禦率0.77，11.2局投出9次三振。
吉力吉撈．鞏冠9月敲出7轟、13分打點，打擊率3成43，整體攻擊指數高達1.097，獲得12張全部選票。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 圍棋金牌國小長這樣！「許仙」許皓鋐每天通勤花10小時學棋
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 一日雙金！7金9銀9銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運女籃差點輸泰國 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 劉致榮期待對決南韓姜白虎 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言