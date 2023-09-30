中職／高國輝四兄弟齊聚 投出復刻紙球回憶棒球起點

富邦悍將隊「棒球情人」高國輝今天引退賽，賽前四兄弟齊聚，高國麟拿出紙做的球，讓新莊球場宛如回到花蓮光復老家旁的棒球起點，高國輝拿起這顆充滿回憶的球投了一個大暴投，現場氣氛輕鬆不少。

這顆紙球是高國麟今天到球場才製作的，象徵著小時候四兄弟一起在老家打球的時光，高國麟說：「他的棒球路就是從這裡開始，一直打到現在，是一個好的紀念。」

富邦悍將隊「棒球情人」高國輝今天引退賽，開球儀式拿起「復刻」紙球，也是他的棒球起點。記者曾原信／攝影

今天賽前高國輝當起自己引退賽開球儀式的投手，羅國華擔任主審、羅國龍擔任打者、高國麟擔任捕手，看到哥哥投出暴投，高國麟笑說：「不意外。」

高國輝決定引退時提前告知家人，唯一漏掉的就是高國麟，高國麟當時因為側腹肌受傷就診，護理師突然跟他說：「高國輝要退休了。」高國麟第一反應是錯愕，回答說：「是不是看錯了？」

如今接受這個事實，高國麟看待大哥退休，沒有太多感傷，「他有這麼好的成就，我們都是為他開心。」

富邦悍將隊「棒球情人」高國輝今天引退賽，開球儀式拿起「復刻」紙球，也是他的棒球起點。記者曾原信／攝影

羅國華也說：「職棒球員能夠有引退儀式不容易，代表他的成功，不是每個人都有，作為家人一定要到場支持。」只可惜雙親因身體不方便，無法到場見證。

羅國龍則認為，以高國輝的年紀來說，能夠打到現在已經很厲害，特別是生涯受過大大小小傷勢，「開刀復健是很辛苦的，有的球員未必撐得過去，現在他終於要褪下球員身分，想對他說辛苦了。」

羅國龍對高國輝印象最深的互動，還是在光復老家附近空地一起練球的場景，羅國華則是自己在職棒場上挨轟的記憶，「印象很深，他打我那發全壘打。」

羅國龍還加碼爆料，小時候高國輝、羅國華常常打架，打到最後一個跑、一個追，至於誰跑誰追？羅國華舉手承認是被追的一方，「我腳程其實滿快的。」

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