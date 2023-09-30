快訊

亞運桌球／林昀儒沒想過能輸2贏3 莊智淵揭逆轉地主大陸組合關鍵

小犬颱風最快周二發海警靠近台灣 影響國慶連假機率曝光

Selina不藏了！產後中秋曬兒萌照 曝Ella到場「賞嬰」

中職／陳鏞基達1200安里程碑 要給自己拍拍手

中央社／ 新北30日電
中職統一獅隊40歲老將陳鏞基昨天出賽敲安、達成中職生涯1200安里程碑。 聯合報系資料照
中職統一獅隊40歲老將陳鏞基昨天出賽敲安、達成中職生涯1200安里程碑。 聯合報系資料照

中職統一獅隊40歲老將陳鏞基昨天出賽敲安、達成中職生涯1200安里程碑，陳鏞基笑說聽到球場廣播才發現，慶幸可以打到這個階段，要給自己拍拍手。

中華職棒統一獅隊昨天與樂天桃猿隊交手，獅隊野手陳鏞基7局上敲出安打，為個人中職生涯第1200安、史上第17人；陳鏞基今天賽前受訪時笑說，當時聽到球場廣播發現達成里程碑，退場後看到身邊的林益全（目前1973安），突然覺得1200安好像沒有什麼。

陳鏞基2011年開始在中職一軍出賽，中職生涯13年達成1200安里程碑，他笑說好像有點慢，但這些里程碑都是過程。

陳鏞基表示，可以打到40歲還在場上拚覺得很慶幸，「要能夠撐這麼久，給自己拍拍手」，看著隊友潘武雄退休，今天則是富邦悍將隊野手高國輝的引退日，陳鏞基直言不替生涯設限，不要預設太多的立場。

陳鏞基也提到，不會去設定1500安、1800安等這些目標，每天做該做的事情，慢慢堆積起來，一步一步來、可以打多久就打多久，畢竟每年身體狀況也不太一樣。

陳鏞基 中職 統一獅

延伸閱讀

中職／羅錦龍看到高國輝的執著：信念帶他走到這個境界

中職／讓他唱個夠！高國輝引退賽 獅隊三老贈禮很特別

中職／獅有「得點圈老鬼」 陳鏞基笑談40歲體能課題

中職／陳鏞基2支二壘打灌3分 蘭道爾7局好投讓悍將吞蛋

相關新聞

中職／高國輝四兄弟齊聚 投出復刻紙球回憶棒球起點

富邦悍將隊「棒球情人」高國輝今天引退賽，賽前四兄弟齊聚，高國麟拿出紙做的球，讓新莊球場宛如回到花蓮光復老家旁的棒球起點，...

中職／引退賽先發4棒丘總心中有劇本 高國輝不想看到淚水

富邦悍將隊今天為陣中球星高國輝舉辦引退賽，賽前他自己要擔任開球嘉賓，賽後也還有引退儀式，被問到認為誰會哭最厲害？高國輝笑...

中職／讓他唱個夠！高國輝引退賽 獅隊三老贈禮很特別

今天是富邦悍將隊高國輝的引退賽，對手統一獅隊也獻上禮物，一款特別訂製印有「高國輝28」字樣的行李箱，另外投手教練羅錦龍和...

日職／王柏融特例抹消下二軍 賽季提前結束？

日本職棒火腿隊今天做出球員異動，台將王柏融以「2023特例條款」下放二軍，雖然不受到10天限制，但球季接近尾聲，恐怕也代...

中職／陳鏞基達1200安里程碑 要給自己拍拍手

中職統一獅隊40歲老將陳鏞基昨天出賽敲安、達成中職生涯1200安里程碑，陳鏞基笑說聽到球場廣播才發現，慶幸可以打到這個階...

中職／羅錦龍看到高國輝的執著：信念帶他走到這個境界

中職富邦悍將隊球星高國輝今天舉辦引退儀式，對手統一獅隊陣中投手教練羅錦龍是高苑工商時期同學，談起高國輝高中棄投專心練打，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦