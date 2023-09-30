中職／陳鏞基達1200安里程碑 要給自己拍拍手

中職統一獅隊40歲老將陳鏞基昨天出賽敲安、達成中職生涯1200安里程碑，陳鏞基笑說聽到球場廣播才發現，慶幸可以打到這個階段，要給自己拍拍手。

中華職棒統一獅隊昨天與樂天桃猿隊交手，獅隊野手陳鏞基7局上敲出安打，為個人中職生涯第1200安、史上第17人；陳鏞基今天賽前受訪時笑說，當時聽到球場廣播發現達成里程碑，退場後看到身邊的林益全（目前1973安），突然覺得1200安好像沒有什麼。

陳鏞基2011年開始在中職一軍出賽，中職生涯13年達成1200安里程碑，他笑說好像有點慢，但這些里程碑都是過程。

陳鏞基表示，可以打到40歲還在場上拚覺得很慶幸，「要能夠撐這麼久，給自己拍拍手」，看著隊友潘武雄退休，今天則是富邦悍將隊野手高國輝的引退日，陳鏞基直言不替生涯設限，不要預設太多的立場。

陳鏞基也提到，不會去設定1500安、1800安等這些目標，每天做該做的事情，慢慢堆積起來，一步一步來、可以打多久就打多久，畢竟每年身體狀況也不太一樣。

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