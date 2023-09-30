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中職／讓他唱個夠！高國輝引退賽 獅隊三老贈禮很特別

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
投手教練羅錦龍和老將胡金龍、陳鏞基送上「防水行動卡拉OK」，要讓愛唱歌的高國輝「唱個夠」。 記者曾原信／攝影
投手教練羅錦龍和老將胡金龍、陳鏞基送上「防水行動卡拉OK」，要讓愛唱歌的高國輝「唱個夠」。 記者曾原信／攝影

今天是富邦悍將隊高國輝的引退賽，對手統一獅隊也獻上禮物，一款特別訂製印有「高國輝28」字樣的行李箱，另外投手教練羅錦龍和老將胡金龍、陳鏞基更加碼送上「防水行動卡拉OK」，要讓他「唱個夠」。

羅錦龍與高國輝是高苑工商同學，但合資送上卡拉OK的點子來自曾與高國輝同隊的胡金龍，「國輝喜歡唱歌，就讓他可以在家裡唱個夠。」

獅隊由陳傑縣送上一款特別訂製印有「高國輝28」字樣的行李箱。 記者曾原信／攝影
獅隊由陳傑縣送上一款特別訂製印有「高國輝28」字樣的行李箱。 記者曾原信／攝影

羅錦龍因為早早旅美，高中時與高國輝相處的時間不多，但記憶中高國輝非常愛模仿學長曹錦輝的投球動作，只不過當時高苑投手實力深厚，高國輝早早放棄當投手的想法，專心打擊。

「就是他那時候專心打擊，才有後來全壘打王三連霸。」羅錦龍說：「他一說要打擊就非常認真，跟棒子形影不離，就是他的執著信念，帶領他走到這個境界。」

陳鏞基則是大高國輝兩屆的高苑學長，旅美時期兩人同效力水手隊，春訓階段都一起當室友，也認證高國輝真的是個棒球痴，「他的自我要求很高，什麼都要做到最好，只可惜那時候腰部受傷，現在當然還是打很好，今天就讓他好好享受這場比賽。」

高國輝 羅錦龍 胡金龍

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