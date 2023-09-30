日職／孫易磊加盟火腿 獲讚台灣至寶
畢業於穀保家商的右投孫易磊被日職看中，火腿隊昨天宣布雙方達成簽約共識，這位U18世界盃火球男明年將展開旅日生涯，也成為火腿隊史繼陽岱鋼、王柏融後第3位台將，繼承「台灣至寶」名號。
18歲的孫易磊在今年U18世界盃幫助中華隊拿下亞軍，對美國隊時飆出155公里的最快球速，冠軍戰更對日本隊先發4.1局僅失1分責失，展現王牌身手。
在U18之前，孫易磊就已經是各國球探鎖定目標，然而火腿十分積極，U18期間總經理稻葉篤紀多次到場，也向台灣媒體表明，孫易磊就是重點人物。
火腿球團昨宣布雙方達成簽約共識，稻葉篤紀表示，今年春天就開始關注孫易磊的表現，在投手丘上的掌控度，令人很難相信他去年還是野手，「U18不僅是對日本秀出充滿力量的速球，面對打者毫不畏懼，讓人相信他還會有飛躍性的成長。」
孫易磊高一時多擔任打者，偶爾登板投球，高二開始投打二刀流，到高三則以投球為主，加盟火腿的一項優勢，就是有望循著偶像大谷翔平的軌跡，透過火腿的培育後挑戰大聯盟。
孫易磊預計從育成選手出發，但據了解簽約金在60萬美元左右，相當於日本選秀第一指名的水準，稻葉篤紀表示：「相信他對台灣來說是至寶，我們也會花時間培育，讓他成為能夠跟世界對抗的大投手。」
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