中職／兄弟上演本季第2大逆轉秀 又是江坤宇當英雄

面對0：6的落後，中信兄弟隊今晚先靠江坤宇的2分砲追近到1分差，6局下又把握滿壘攻勢超前比數，最終以9：6擊敗味全龍隊，寫下本季分差第二大的逆轉秀，加上樂天桃猿隊輸球，兄弟賽後也站上下半季第一。

中職本季分差最大的逆轉秀也是兄弟締造，5月30日面對猿隊時，打完前2局落後7分，但最終以10：9贏球，當時敲回追平分的江坤宇獲選單場MVP，今天MVP也是同一人。

兄弟洋投德保拉早早被龍隊打爆，先發3局被敲8支安打，雖有6次三振，但丟掉6分，刷新個人最短先發投球紀錄；然而龍隊先發投手布里悍也撐不久，3.1局被敲5支安打丟掉5分退場。

兄弟打線在3局下先靠4支安打串連追回3分，4局下江坤宇再棒打味全洋投布里悍 ，一發2分砲追近到5：6。

6局下兄弟又靠著安打、保送、失誤形成滿壘，1出局後王威晨安打、岳政華滾地推進，打回2分超前比數，7局下面對林凱威，更是靠周思齊、許基宏2支安打追加2分保險，完成落後6分的逆轉秀。 中信兄弟隊江坤宇敲出2分砲。圖／中信兄弟隊提供

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