中職／被敲11安0失分寫神紀錄 布雷克7.1局好投擒猿

統一獅隊今晚以8：0擊敗樂天桃猿隊，先發投手布雷克7.1局好投幫助獅隊拿下勝利，更寫下史上罕見紀錄，被敲11支安打但沒有掉分，成為中職單場被敲最多安卻無失分的投手。

中華職棒過去單場無失分的投手裡，被敲最多安打就是10支，共有5人並列，分別是1994年5月29日陽介仁（9局）、1995年4月28日郭進興（9局）、2001年8月18日柏格（9局）、2006月4月7日愛力克（7.2局）、2019年8月16日王溢正（6局）。

布雷克今晚先發7.1局只有投出2次三振，被敲11支安打卻沒有掉分，帶點幸運成分，守備上共有3次雙殺幫忙，其中包含6局下滿壘後的雙殺，還有8局上留下1出局、一二壘有人時退場，接手的劉予承讓廖健富敲出雙殺化解，布雷克拿下第9勝，防禦率也下修到2.90。

獅隊打線也早早將分數拉開，減輕投手壓力，全場敲出15支安打，潘傑楷單場4安打、2分打點，陳重廷也有3安打、2分打點演出。

猿隊先發投手霍爾僅投4局就被敲了7支安打，丟掉5分，吞下3連敗，也是本季第4敗。

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