快訊

亞運游泳／終結25年獎牌荒！我國「蝶王」王冠閎200蝶奪銀

進口蛋疑慮國軍停止3供應商蛋品 藍委諷：邱國正也假訊息？

已2度示警別再種！高麗菜價揚 9月起栽種量逼近超種紫爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／被敲11安0失分寫神紀錄 布雷克7.1局好投擒猿

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊先發投手布雷克7.1局無失分。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手布雷克7.1局無失分。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今晚以8：0擊敗樂天桃猿隊，先發投手布雷克7.1局好投幫助獅隊拿下勝利，更寫下史上罕見紀錄，被敲11支安打但沒有掉分，成為中職單場被敲最多安卻無失分的投手。

中華職棒過去單場無失分的投手裡，被敲最多安打就是10支，共有5人並列，分別是1994年5月29日陽介仁（9局）、1995年4月28日郭進興（9局）、2001年8月18日柏格（9局）、2006月4月7日愛力克（7.2局）、2019年8月16日王溢正（6局）。

布雷克今晚先發7.1局只有投出2次三振，被敲11支安打卻沒有掉分，帶點幸運成分，守備上共有3次雙殺幫忙，其中包含6局下滿壘後的雙殺，還有8局上留下1出局、一二壘有人時退場，接手的劉予承讓廖健富敲出雙殺化解，布雷克拿下第9勝，防禦率也下修到2.90。

獅隊打線也早早將分數拉開，減輕投手壓力，全場敲出15支安打，潘傑楷單場4安打、2分打點，陳重廷也有3安打、2分打點演出。

猿隊先發投手霍爾僅投4局就被敲了7支安打，丟掉5分，吞下3連敗，也是本季第4敗。

布雷克 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／打倒投1休4德保拉 布雷克7局好投衝上防禦率王

中職／有無隊友援護差多少？布雷克：世界級差距

圖輯／布雷克封鎖龍隊打線 統一獅奪6連勝

中職／邱智呈首局砲轟鄭浩均 布雷克讓兄弟掛蛋奪MVP

相關新聞

中職／亞洲百大DJ SODA來開球 許願成功球迷樂翻

被封為「韓國性感女神」的亞洲百大DJ「DJ SODA」今日為中華職棒樂天桃猿隊「月娘趴」開球，由投手曾仁和擔任捕手，一起...

中職／引退賽王者vs.4連勝魔咒 悍將1數據將終結

富邦悍將隊明天要在新莊主場挑戰4連勝，推出本土投手陳仕朋對上統一獅隊洋投布萊威，這場賽後也將舉辦「棒球情人」高國輝的引退...

中職／被敲11安0失分寫神紀錄 布雷克7.1局好投擒猿

統一獅隊今晚以8：0擊敗樂天桃猿隊，先發投手布雷克7.1局好投幫助獅隊拿下勝利，更寫下史上罕見紀錄，被敲11支安打但沒有...

中職／陳瑞振領軍！桃猿、羅德交流賽 明年2月再戰起來

樂天桃猿隊與石垣市政府再度攜手，明年繼續遠征石垣島，與日本職棒千葉羅德隊重啟亞洲門戶交流戰，石垣市市長中山義隆今日與樂天...

日職／孫易磊投手丘展現王牌風範 稻葉篤紀：令人印象深刻

日本職業棒球北海道日本火腿鬥士隊今天宣布，簽下U18世界盃棒球賽台灣隊投手孫易磊；火腿總經理稻葉篤紀形容孫易磊對台灣是「...

日職／孫易磊正式與火腿隊簽約 稻葉篤紀讚：他是台灣至寶

日本職棒火腿隊今天宣布簽下台灣U18世界盃「火球男」，與文化大學右投孫易磊完成簽約，將在10月16日於台灣舉辦加盟儀式，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦