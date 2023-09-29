聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／被敲11安0失分寫神紀錄 布雷克7.1局好投擒猿
統一獅隊今晚以8：0擊敗樂天桃猿隊，先發投手布雷克7.1局好投幫助獅隊拿下勝利，更寫下史上罕見紀錄，被敲11支安打但沒有掉分，成為中職單場被敲最多安卻無失分的投手。
中華職棒過去單場無失分的投手裡，被敲最多安打就是10支，共有5人並列，分別是1994年5月29日陽介仁（9局）、1995年4月28日郭進興（9局）、2001年8月18日柏格（9局）、2006月4月7日愛力克（7.2局）、2019年8月16日王溢正（6局）。
布雷克今晚先發7.1局只有投出2次三振，被敲11支安打卻沒有掉分，帶點幸運成分，守備上共有3次雙殺幫忙，其中包含6局下滿壘後的雙殺，還有8局上留下1出局、一二壘有人時退場，接手的劉予承讓廖健富敲出雙殺化解，布雷克拿下第9勝，防禦率也下修到2.90。
獅隊打線也早早將分數拉開，減輕投手壓力，全場敲出15支安打，潘傑楷單場4安打、2分打點，陳重廷也有3安打、2分打點演出。
猿隊先發投手霍爾僅投4局就被敲了7支安打，丟掉5分，吞下3連敗，也是本季第4敗。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 圍棋金牌國小長這樣！「許仙」許皓鋐每天通勤花10小時學棋
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 網球男雙摘金！5金4銀9銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 神祕北韓、「新台灣人」阿提諾出賽 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 林立開轟！ 中華隊熱身賽大勝中國 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言