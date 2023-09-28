日職／宋家豪一度被攻下超前分 樂天大反撲KO歐力士

樂天隊今天在仙台主場迎戰太平洋聯盟霸主歐力士隊，旅日好手宋家豪7局上登板，一度被攻下超前分，樂天8局下打了11人次，一口氣攻下5分逆轉戰局，終場以9：5獲勝，洋聯排名躍居第3，有利爭取季後賽。

兩隊打完前4局3：3平手，樂天5局下靠小郷裕哉二壘打超前比數，6局上又被追成4：4。

宋家豪7局上亮相，1出局後保送2局上轟出3分砲的野口智哉，接著廣岡大志安打，2出局後再被福田周平揮出安打，失1分完成中繼任務，退場時4：5。

樂天8局下大反攻，以6支安打（小郷裕哉單局2安）、兩次保送配合兩支高飛犧牲打，一共攻下5分，全部記在歐力士第3任投手阿部翔太身上，終場反以4分之差獲勝，近5戰搶下4勝。

宋家豪此役無關勝敗，本季出賽44場，戰績2勝1敗14中繼、防禦率3。

羅德隊近況不振，今天2：9不敵日本火腿隊，吞下近9戰第8敗，洋聯排名從第3掉到第4，落後樂天半場場差。

軟銀隊暫居洋聯第2，但和樂天、羅德之間最多只有1場勝差，季後賽3搶2情勢難料。

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