中職／兄弟啦啦隊貴貴宣布結婚！對象是愛情長跑10年攝影師
中信兄弟啦啦隊成員貴貴（Sammy）今天宣布和交往10年的攝影師男友結婚，透露目前不會退出啦啦隊，也沒有生小孩打算，希望和球迷繼續為兄弟隊奮力應援。
貴貴擁有深邃五官和小麥膚色，曾被封為「台灣水原希子」。他在場邊賣力應援，加上活潑的個性深受不少球迷喜愛。她除了跳啦啦隊外，還有模特兒、插畫家、影像製作公司老闆等多重身分，近日還會在球場販賣個人品牌冰品。
她今天在個人社群發文寫道，「可以稱呼他小魏、Gary蓋瑞或馬斑斑！小的時候就嚮往能像朋友般相處、細水長流的感情，很幸運能從學生時期認識到在一起，到今天～剛好長跑十年啦！」
貴貴也感性表示已和中信兄弟陪伴10年，她也對粉絲表達感謝，「能遇到你們真的好幸福。我還不會退啦啦隊。唷～也沒有懷孕生小孩打算。希望大家跟我一起繼續在場上奮力應援！」
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