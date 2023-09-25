中職／全壘打王的傳奇終章 高國輝引退主題特展倒數

富邦悍將隊球星高國輝引退主題日「完美輝擊： MY HERO」將在9月30日、10月1日登場，球團將為他舉辦「完美輝擊： MY HERO」主題特展，展出棒球生涯的重要展品與相關紀錄。

另外在中秋節當天，富邦悍將G Store商品旗艦店將舉辦「MY HERO 高國輝見面拍照會」，同時高國輝「完美輝擊」系列商品將在同日開賣。

10月1日「完美輝擊：MY HERO」主題日第二天，要給悍將家人們滿滿與高國輝近距離互動的機會，賽前將安排完美輝擊 MY HERO 簽名會，活動當日至 G Store商品旗艦店購買悍將商品最終消費金額達3000元，即可憑結帳順序獲得簽名會號碼牌一張，限額128名。

當天將由高國輝為比賽開球，比賽結束後還有「完美輝擊賽後見面會」，球迷可用APP點數兌換參加資格，除了與高國輝擊掌互動之外，還有抽獎機會抱走限量大獎，限量名額528名。

高國輝在2008年8搶3奧運資格賽對加拿大開轟，成為家喻戶曉的中華英雄，回到中華職棒用全壘打寫情詩，成為棒球情人，在「完美輝擊： MY HERO」主題日兩天，將舉辦高國輝主題特展，將展出高國輝棒球生涯的各式展品，邀請球迷一同回顧他的棒球之路。

場外還有與高國輝有關的闖關活動，包括「棒球眼裡出情人」、「400英尺外的王者」、「經典時刻」、「28傳奇」等關卡，只要完成闖關，就能獲得高國輝紀念磁鐵， 9月30日贈送400英尺王者款、 10月1日為勝券在握款，數量有限，送完為止。

為了讓球迷可以留下與高國輝共同的記憶，悍將推出一系列「完美輝擊： MY HERO」引退商品，包括紀念小球棒（含底座）、紀念球、紀念毛巾、滑鼠墊、軍牌項鍊、球衣抱枕，以及高國輝完美輝擊球員版主、客、假日版球衣、引退紀念TEE，M&N聯名復古球衣、球員版棒球帽、紀念老帽及紀念臂章等多樣品項。

另外還有實戰認證親簽球棒、引退賽實戰認證親簽比賽球，以及高國輝完美輝擊引退紀念公仔等極具價值的紀念品提供給球迷朋友收藏，預購商品將在9月28日中午12點於MOMO品牌旗艦館開放預購，現貨商品將在9月29日下午2點於G Store商品旗艦店開賣。

除了周末的主題日，中秋佳節加碼讓球迷與高國輝一起過，9月29日富邦悍將G Store商品旗艦店將舉辦「MY HERO 高國輝見面拍照會」，活動當日至 G Store商品旗艦店購買悍將商品最終消費金額達 3000元，即可獲得拍照會資格，限額80名。 高國輝完美輝擊服飾類商品。圖／富邦悍將隊提供 高國輝引退簽名會。圖／富邦悍將隊提供

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