日職／日媒曝火腿將續留2洋將和新庄剛志 未提到王柏融
火腿隊本季可能再度敬陪末座，近期已展開下季洋將布局。日媒《Sponichi Annex》報導，球團預計續留洋投龐塞（Cody Ponce）和洋捕手馬丁尼茲（Ariel Martinez），還希望新庄剛志明年續任監督。
該報導指出，龐塞去年曾對軟銀投出無安打比賽，本季出賽9場，防禦率4.23。他今年4月因左膝受傷表現受影響，但近5戰3勝1敗，狀態逐漸上升。
今年新加入的洋捕馬丁尼茲也有望留隊；洋砲艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）與季中加盟的洋投馬弗爾（James Marvel）預計離隊，該報導未提到旅日好手王柏融。
火腿本季57勝77敗1和，確定無法打進季後賽，連5年B段班，不過球團已決定讓新庄剛志明年繼續擔任監督，近期就會提出正式報價。當被問到是否想留在火腿，新庄回答：「當然！」
火腿即將連2年墊底，但球隊年輕選手萬波中正、清宮幸太郎及野村佑希都有進步，其中萬波中正敲出24轟在洋聯排第3。新庄剛志表示，「這套陣容並不差，如果能克服高壓力局面，就能展現競爭力。」
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 最新中華隊快報
▪ 中華隊點將錄
▪ 賽程與轉播表
▪ 籃球賽程、戰績與比分表
▪ 棒球賽程、戰績與比分表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言