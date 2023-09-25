快訊

專題／邊玩邊學的網路世界！「數位原生世代」 3C與社群已成抵擋不了的趨勢

過氧化物儲放3千公斤嚴重超量！明揚大火釀9死百餘傷 屏東縣府重罰工廠240萬

查5家可敘獎！高雄「薑母鴨公文」基層警餘怒未消 痛批：嘉獎不欠這項

日職／日媒曝火腿將續留2洋將和新庄剛志 未提到王柏融

聯合新聞網／ 綜合報導
王柏融。 截圖自王柏融IG
王柏融。 截圖自王柏融IG

火腿隊本季可能再度敬陪末座，近期已展開下季洋將布局。日媒《Sponichi Annex》報導，球團預計續留洋投龐塞（Cody Ponce）和洋捕手馬丁尼茲（Ariel Martinez），還希望新庄剛志明年續任監督。

該報導指出，龐塞去年曾對軟銀投出無安打比賽，本季出賽9場，防禦率4.23。他今年4月因左膝受傷表現受影響，但近5戰3勝1敗，狀態逐漸上升。

今年新加入的洋捕馬丁尼茲也有望留隊；洋砲艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）與季中加盟的洋投馬弗爾（James Marvel）預計離隊，該報導未提到旅日好手王柏融

火腿本季57勝77敗1和，確定無法打進季後賽，連5年B段班，不過球團已決定讓新庄剛志明年繼續擔任監督，近期就會提出正式報價。當被問到是否想留在火腿，新庄回答：「當然！」

火腿即將連2年墊底，但球隊年輕選手萬波中正、清宮幸太郎及野村佑希都有進步，其中萬波中正敲出24轟在洋聯排第3。新庄剛志表示，「這套陣容並不差，如果能克服高壓力局面，就能展現競爭力。」

日本火腿 王柏融

相關新聞

日職／日媒曝火腿將續留2洋將和新庄剛志 未提到王柏融

火腿隊本季可能再度敬陪末座，近期已展開下季洋將布局。日媒《Sponichi Annex》報導，球團預計續留洋投龐塞（Cody Ponce）和洋捕手馬丁尼茲（Ariel Martinez），還希望新庄剛

中職／胡智爲、艾璐浪漫放電 高志綱指導金寶拉開球

統一獅隊前天、昨天在台南球場舉辦「HEROINE英雄主題日」活動，一共吸引11103名球迷進場，獅隊指出，UniGirl...

中職／陳仕朋投滿百局 連5季達陣

富邦悍將隊陳仕朋今年投球局數累積101.1局，達成連續5年投球局數破百的個人里程碑，現役球員第3人，每年投滿百局是他每年...

中職／悍將終結9連不勝 丘總：贏得很辛苦

富邦悍將隊今晚以3：1擊敗樂天桃猿隊，終止近期7連敗、9連不勝的低潮，總教練丘昌榮說：「贏得很辛苦。」敲出關鍵安打的李宗...

中職／吉力吉撈20轟獨居領先 布里悍、蔣少宏投打屠獅

味全龍隊今天作客台南球場，洋投布里悍先發7局無失分，蔣少宏3打數2安打、攻下兩分打點，吉力吉撈．鞏冠本季第20轟出爐， ...

中職／就是要做公益 李宗賢關鍵安終止悍將9連不勝

富邦悍將隊今晚一解對勝利的渴望，靠著李宗賢一棒敲回關鍵超前分，以3：1擊敗下半季龍頭樂天桃猿隊，終止7連敗、9連不勝，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦