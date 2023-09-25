日職／日媒曝火腿將續留2洋將和新庄剛志 未提到王柏融

火腿隊本季可能再度敬陪末座，近期已展開下季洋將布局。日媒《Sponichi Annex》報導，球團預計續留洋投龐塞（Cody Ponce）和洋捕手馬丁尼茲（Ariel Martinez），還希望新庄剛志明年續任監督。

該報導指出，龐塞去年曾對軟銀投出無安打比賽，本季出賽9場，防禦率4.23。他今年4月因左膝受傷表現受影響，但近5戰3勝1敗，狀態逐漸上升。

今年新加入的洋捕馬丁尼茲也有望留隊；洋砲艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）與季中加盟的洋投馬弗爾（James Marvel）預計離隊，該報導未提到旅日好手王柏融。

火腿本季57勝77敗1和，確定無法打進季後賽，連5年B段班，不過球團已決定讓新庄剛志明年繼續擔任監督，近期就會提出正式報價。當被問到是否想留在火腿，新庄回答：「當然！」

火腿即將連2年墊底，但球隊年輕選手萬波中正、清宮幸太郎及野村佑希都有進步，其中萬波中正敲出24轟在洋聯排第3。新庄剛志表示，「這套陣容並不差，如果能克服高壓力局面，就能展現競爭力。」

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