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中職／陳仕朋投滿百局 連5季達陣
富邦悍將隊陳仕朋今年投球局數累積101.1局，達成連續5年投球局數破百的個人里程碑，現役球員第3人，每年投滿百局是他每年兩項目標之一，接下來要拚防禦率低於聯盟平均。
陳仕朋2019年卡住先發位置開始，每年都能投滿100局，連續5季投滿百局，現役球員除陳仕朋也僅潘威倫、王溢正曾辦到。
陳仕朋表示，知道自己前幾年都有完成百局，「今年也算是達成短期目標。」他稍微算了算，到球季結束前或許還有3場先發，「希望接下來可以把局數累積到120局（防禦率規定局數）。」
每年季前陳仕朋為自己設定的目標都是拉長局數、降低失分，「防禦率對先發投手來說也是重要的數字，每年都希望自己可以壓低到聯盟平均以下。」陳仕朋在投滿百局的球季裡，只有2021年防禦率大於聯盟平均，今年3.73的防禦率可排在防禦率榜第5名。
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