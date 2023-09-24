中職／舒治浩場上不畏懼 曾豪駒期許變更好再回一軍

中職樂天桃猿隊今天將19歲投手舒治浩下放二軍，拉上投手莊昕諺，總教練曾豪駒稱讚舒治浩表現不錯，有看到場上不畏懼的感覺，希望他帶著一軍的經驗磨練，充實自己變得更好再上一軍。

舒治浩是桃猿隊去年選秀第8輪選進的好手，今年9月11日完成一軍生涯初登板後下二軍，舒治浩的初登板讓教練團留下好印象，14日再度回到一軍，目前為止本季4場一軍出賽，總計投2局失掉3分（2分責失分）。

舒治浩今天再度下二軍，曾豪駒賽前接受媒體訪問表示，舒治浩在一軍這幾場出賽其實表現不錯，年輕選手要站在一軍的舞台需要很大的勇氣，有看到舒治浩不畏懼的感覺，但經驗上還是有很大的進步空間。

曾豪駒也提到，舒治浩目前二軍養成設定為先發，就要看先發的投球品質，球速和均速是不是能維持在一定的水平，也希望他帶著一軍的經驗下二軍，更知道該怎麼準備、充實自己，想辦法變得更好之後再回到一軍。

舒治浩下二軍，今天桃猿隊拉上投手莊昕諺，曾豪駒表示，莊昕諺先前因為手有點不舒服下二軍調整，這兩場二軍出賽狀況不錯，球速和控球上沒有太大問題，所以選擇讓他回到一軍。

桃猿隊今天也讓野手余德龍隨隊，曾豪駒表示，今天賽後野手林子偉、林立就會向亞運棒球隊報到，林立先前就已經下二軍，林子偉下二軍的缺會由余德龍補上。

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