中職／打擊王桃猿內戰 梁家榮破繭而出「晚了9年」

中職打擊王形成「桃園內戰」，樂天桃猿隊梁家榮以3成26打擊率暫居榜首，第二名是隊友廖健富的3成25，不過第3、第4名的統一獅隊陳傑憲、富邦悍將隊李宗賢也差距不大，競爭激烈。

猿隊總教練曾豪駒表示，打擊王出現同隊競爭是很正常的是，梁家榮原本就被期待有這樣的實力，「以他的能力是正常發揮。」曾豪駒開玩笑說：「是晚了9年。」

梁家榮是2013年首屆高中選秀會中，猿隊的第1指名，曾豪駒表示，梁家榮的揮棒速度跟擊球能力本就很好，沒能讓他提早發揮，「這是我的責任，教練應該要做好引導，今年破繭而出，他很努力提升自己，沒有滿足於現狀。」

梁家榮本季至今敲出92支安打、7發全壘打、25支二壘打、48分打點，四項數據都是生涯新高，而且出賽78場還有機會繼續推升。

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