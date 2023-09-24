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中職／梁家榮兒子出生心疼老婆 直呼女性很偉大

中央社／ 新北24日電
樂天桃猿隊梁家榮。本報資料照片
樂天桃猿隊梁家榮。本報資料照片

中職樂天桃猿隊野手梁家榮好事成雙，近期打擊好表現暫居打擊王，兒子也在昨天出生，梁家榮陪產完馬上回到球隊，他表示是老婆的意思，看見老婆產程辛苦直呼：「女性真的很偉大。」

中華職棒樂天桃猿隊野手梁家榮本季打擊上有突破性表現，今天賽前以打擊率3成26暫居聯盟打擊王，近期家有喜事，昨天中午迎接兒子出生。

梁家榮笑著說，目前還沒有抱到兒子，但看到兒子的第一眼想跟兒子說「怎麼折騰媽媽這麼久」。梁家榮表示，老婆從22日早上10時開始陣痛，進到醫院後期間雖然也有打無痛分娩，但還是沒辦法抑制宮縮的疼痛感，「一度痛到快昏厥，還需要不斷地鼓勵自己，我在旁邊看了其實有點無助。」

梁家榮表示，老婆後來也有催生，最後真的沒辦法了才剖腹生產，期間一路陪著老婆，「我只是沒有睡覺，但一點都不辛苦，媽媽最辛苦。」

昨天中午兒子出生後，因為球隊還有比賽，梁家榮也趕在球賽開打前晚間6時回到球場，梁家榮表示，這是老婆的意思，知道現在是球隊拚戰績重要的時刻，若有辦法就盡量回到球隊，希望球隊需要自己的時候可以派上用場。

梁家榮 樂天桃猿 中職

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