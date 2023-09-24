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中職／梁家榮爭打擊王晚了9年 曾豪駒：本來就有能力

中央社／ 新北24日電
中華職棒樂天桃猿隊梁家榮（中）本季到目前為止78場出賽，總計282打數敲出92支安打，包括7發全壘打，打擊率3成26，24日賽前暫居聯盟打擊王。（樂天桃猿提供）
中華職棒樂天桃猿隊梁家榮（中）本季到目前為止78場出賽，總計282打數敲出92支安打，包括7發全壘打，打擊率3成26，24日賽前暫居聯盟打擊王。（樂天桃猿提供）

中職打擊王之爭前兩名是樂天桃猿梁家榮和廖健富，梁家榮今年球季打擊表現亮眼，總教練曾豪駒認為這本來就是梁家榮能力，是教練團沒有早點引導出來，並開玩笑說：「可能晚了9年。」

桃猿隊野手梁家榮今天賽前以打擊率3成26暫居聯盟打擊王，隊友廖健富3成25排名第2，打擊一直都是廖健富的強項，但今年梁家榮打擊上也有突破性的表現，桃猿隊總教練曾豪駒今天接受媒體訪問卻表示，這本來就是梁家榮的能力、很正常。

曾豪駒表示，梁家榮有資質，擊球能力很好，可以把球打到每個位置，前幾年球隊會做隊內野手揮棒速度的測試，梁家榮揮棒速度也是前段班，近年不斷成長，慢慢摸索找到自己的方向，直到今年發揮出來。

梁家榮是Lamigo桃猿隊（樂天桃猿前身）2013年選秀選入球員，曾豪駒表示，「是我們（教練團）沒有把他的能力引導出來，他願意讓自己變得更好是他的努力，我們沒有提早發現是我們的責任」，也笑說這個打擊王之爭應該可以來得更早，「可能晚了9年了」。

曾豪駒肯定梁家榮今年在打擊上的進步，但也希望球員可以不斷充實自己、不要滿足於現況，才有辦法繼續維持。

梁家榮本季目前為止78場出賽，總計282打數敲出92支安打，包括7發全壘打，打擊率3成26。

梁家榮 曾豪駒 樂天桃猿

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