中職／梁家榮爭打擊王晚了9年 曾豪駒：本來就有能力
中職打擊王之爭前兩名是樂天桃猿隊梁家榮和廖健富，梁家榮今年球季打擊表現亮眼，總教練曾豪駒認為這本來就是梁家榮能力，是教練團沒有早點引導出來，並開玩笑說：「可能晚了9年。」
桃猿隊野手梁家榮今天賽前以打擊率3成26暫居聯盟打擊王，隊友廖健富3成25排名第2，打擊一直都是廖健富的強項，但今年梁家榮打擊上也有突破性的表現，桃猿隊總教練曾豪駒今天接受媒體訪問卻表示，這本來就是梁家榮的能力、很正常。
曾豪駒表示，梁家榮有資質，擊球能力很好，可以把球打到每個位置，前幾年球隊會做隊內野手揮棒速度的測試，梁家榮揮棒速度也是前段班，近年不斷成長，慢慢摸索找到自己的方向，直到今年發揮出來。
梁家榮是Lamigo桃猿隊（樂天桃猿前身）2013年選秀選入球員，曾豪駒表示，「是我們（教練團）沒有把他的能力引導出來，他願意讓自己變得更好是他的努力，我們沒有提早發現是我們的責任」，也笑說這個打擊王之爭應該可以來得更早，「可能晚了9年了」。
曾豪駒肯定梁家榮今年在打擊上的進步，但也希望球員可以不斷充實自己、不要滿足於現況，才有辦法繼續維持。
梁家榮本季目前為止78場出賽，總計282打數敲出92支安打，包括7發全壘打，打擊率3成26。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 最新中華隊快報
▪ 中華隊點將錄
▪ 賽程與轉播表
▪ 籃球賽程、戰績與比分表
▪ 棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言