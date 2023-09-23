中職／打倒投1休4德保拉 布雷克7局好投衝上防禦率王

中信兄弟隊德保拉賽前對戰統一獅隊21勝4敗，生涯對戰防禦率僅2.11，然而今天首局就狂失3分，獅隊也靠布雷克投7局只失1分的好表現，以4：1擊敗兄弟，拿下3連勝、近11戰拿下9勝。

德保拉前一場對戰獅隊6局失2分的優質先發，拿下本季第9勝，也是獅隊近期少數吞敗的2場之1，然而連續兩場先發「投1休4」的德保拉在今天首局遇到亂流。

獅隊靠著邱智呈、陳傑憲開局連續2支安打，加上陳鏞基犧牲觸擊推進，進占二三壘，蘇智傑適時安打敲回2分打點，接著林益全被三振後，又被陳重廷、施冠宇接連敲安，再掉1分。

德保拉接下來表現回穩，直到7局下才因為陳傑憲的安打再掉1分，101球投完7局被敲7支安打，丟掉4分，防禦率上升到3.36，在隊友攻勢有限下，吞下本季第8敗。

布雷克表現更勝一籌，只用93球就投完7局，被敲出6支安打，其中3支集中在4局上，因此丟掉唯一一分，拿下本季第8勝，3.07的防禦率也與味全龍隊鋼龍相同，並列聯盟第一；本季布雷克面對兄弟雖是3勝3敗，但對戰防禦率2.64，是所有對戰球隊中最低。 統一獅隊先發投手布雷克。圖／統一獅隊提供

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