快訊

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

尋獲第4名消防員遺體！屏東廠房悶燒逾24小時 尋找3失聯員工成最後任務

聲援「好油」林裕紘？ 管中閔發文痛罵：是誰縱容這些雜碎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／打倒投1休4德保拉 布雷克7局好投衝上防禦率王

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊先發投手布雷克。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手布雷克。圖／統一獅隊提供

中信兄弟德保拉賽前對戰統一獅隊21勝4敗，生涯對戰防禦率僅2.11，然而今天首局就狂失3分，獅隊也靠布雷克投7局只失1分的好表現，以4：1擊敗兄弟，拿下3連勝、近11戰拿下9勝。

德保拉前一場對戰獅隊6局失2分的優質先發，拿下本季第9勝，也是獅隊近期少數吞敗的2場之1，然而連續兩場先發「投1休4」的德保拉在今天首局遇到亂流。

獅隊靠著邱智呈、陳傑憲開局連續2支安打，加上陳鏞基犧牲觸擊推進，進占二三壘，蘇智傑適時安打敲回2分打點，接著林益全被三振後，又被陳重廷、施冠宇接連敲安，再掉1分。

德保拉接下來表現回穩，直到7局下才因為陳傑憲的安打再掉1分，101球投完7局被敲7支安打，丟掉4分，防禦率上升到3.36，在隊友攻勢有限下，吞下本季第8敗。

布雷克表現更勝一籌，只用93球就投完7局，被敲出6支安打，其中3支集中在4局上，因此丟掉唯一一分，拿下本季第8勝，3.07的防禦率也與味全龍隊鋼龍相同，並列聯盟第一；本季布雷克面對兄弟雖是3勝3敗，但對戰防禦率2.64，是所有對戰球隊中最低。

統一獅隊先發投手布雷克。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手布雷克。圖／統一獅隊提供

德保拉 陳傑憲 布雷克 統一獅 中信兄弟

延伸閱讀

中職／林益全生涯第7支再見安打 曾峻岳中斷連15場救援

MLB／接殺界外球會輸？ 費城人外野手與獅隊邱智呈下場大不同

中職／有無隊友援護差多少？布雷克：世界級差距

圖輯／布雷克封鎖龍隊打線 統一獅奪6連勝

相關新聞

中職／打倒投1休4德保拉 布雷克7局好投衝上防禦率王

中信兄弟隊德保拉賽前對戰統一獅隊21勝4敗，生涯對戰防禦率僅2.11，然而今天首局就狂失3分，獅隊也靠布雷克投7局只失1...

中職／悍將9連不勝追平自己 逼近10年次慘紀錄

富邦悍將隊今晚以1：4敗給樂天桃猿隊，9月只拿下36分的悍將隊真的難贏球，今晚吞下7連敗，也追平聯盟本季最多9連不勝，猿...

中職／河川守護神無人機開球 悍將攜手富邦人壽倡保育

富邦人壽長期支持國內棒球運動發展，今年與富邦悍將隊合作舉辦「好Young生活節」主題日活動，今日以河川保育議題為主軸，安...

棒球／大巨蛋首戰就是亞錦賽 王貞治也期待

等待32年的台北大巨蛋終於進入最後衝刺階段，若能通過9月25日的測試，最快10月中可以取得使用執照，趕得上12月在台灣舉...

中職／雨後挨轟完全比賽破功 艾士特7局10K照樣降龍

中信兄弟隊洋投艾士特挑戰完全比賽，先受到雨神攪局，又挨了吉力吉撈．鞏冠一轟破功，然而7局10K僅失1分的好投，依舊幫助兄...

中職／梁家榮3安猛打登打擊王 肯特吞11敗聯盟最悲情

樂天桃猿隊今晚有威能帝先發6.2局失1分的好投，打線上也有梁家榮單場3安、2分打點的貢獻，以4：1拿下勝利，也讓富邦悍將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦