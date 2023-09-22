中職／梁家榮3安猛打登打擊王 肯特吞11敗聯盟最悲情
樂天桃猿隊今晚有威能帝先發6.2局失1分的好投，打線上也有梁家榮單場3安、2分打點的貢獻，以4：1拿下勝利，也讓富邦悍將隊吞下6連敗、8連不勝。
威能帝今天雖然被敲6支安打，也有2次四壞保送，但危機管理得宜，讓對手得點圈有人時前4打數都未能敲安，直到7局下2出局後，因為被連敲3支安打而丟掉1分，總計104球投完6.2局，只掉1分，另有5次三振，防禦率2.81，取得本季第2勝。
猿隊則是在4局上就先靠著梁家榮敲安帶動攻勢，連續4支安打先馳得點，5局上1出局、二三壘有人時，梁家榮又是一支安打帶有2分打點，6局上則是陳晨威適時安打帶回1分。
梁家榮全場5打數3安打、2分打點，打擊率上升到3成26，一口氣超越隊友廖健富的3成25，悍將隊李宗賢的3成22，衝上聯盟打擊王。
悍將隊先發投手肯特重返一軍依舊悲情，賽前隊友給予的得分援護率僅2.42，是中職本季先發超過60局的投手中最低，也難怪3.42的防禦率戰績卻是4勝10敗。
今天肯特先發投了7局，期間悍將隊僅得到1分，他自己則是被敲11支安打，丟掉4分，吞下本季第11敗，續居聯盟敗投王，防禦率也上升到3.52。
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