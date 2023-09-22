日職／台灣對決雙贏！王柏融敲安、宋家豪1局無失分

日本職棒今天上演台灣對決，效力火腿隊的王柏融本季首次對上樂天隊宋家豪，王柏融成功敲安，但宋家豪也守住掉分危機，對台灣球迷來說是「雙贏」。

火腿隊今天以3：0擊敗樂天隊，中斷3連敗，首局火腿隊就製造無人出局滿壘機會，馬丁尼茲（Raidel Martinez）敲出雙殺打但有1分打點，加藤豪將的安打敲回第2分，9局上則是清宮幸太郎在1出局滿壘時敲出高飛犧牲打。

台灣對決場景出現在7局上，宋家豪接替第4任投手酒居知史中繼登板，先讓中島卓也敲出滾地出局，再三振掉萬波中正，此時王柏融上場代打，面對宋家豪投出的第一顆144公里二縫線就揮棒，敲出左外野安打。

王柏融近期出賽機會不多，且多半擔任代打，前一次出賽是9月18日對軟銀隊，前一次敲安已經是9月2日面對山本由伸時，這支安打讓他中斷連續13打席、12打數無安打，打擊率上升到2成31，9局的打擊機會則被換下場。

挨了王柏融一擊，宋家豪面對清宮幸太郎也被敲出投手方向強襲安打，好在他三振掉馬丁尼茲，順利下莊，總計1局被敲2安，2次三振，無失分，防禦率下修到2.93。

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