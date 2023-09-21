中職／伍鐸傷後初登板5局無失分 葉總給讚：比之前更好

味全龍隊今晚以2：1險勝中信兄弟隊，先發投手徐若熙僅投2.1局退場，總教練葉君璋賽後透露是手臂緊繃；中繼5局無失分的伍鐸拿下勝投，也被葉總點名：「他的好投影響非常大。」

今天是徐若熙術後復出的第三場先發，前一場已經投到4局，今天卻在第3局投到一半退場，2.1局被敲2支安打，丟掉1分，另有5次三振、2次四壞保送，用球數也來到58球。

葉君璋表示，徐若熙投到第3局的時候手臂有點緊繃，因此讓他下來，「還要再觀察一下，今天投球比前一場不穩，但也可能是身體的關係。」

羅華韋先救火0.2局，伍鐸第4局登板後一路投完第8局，被敲4支安打另有3次四壞保送，但就是沒掉分，葉君璋表示，伍鐸表現得比受傷前更好，「今天很多顆球速都有140公里，比之前還要好。」另外也點名王維中最後1局投出三上三下「堪稱完美」。

伍鐸自6月初受傷下二軍之後，到今天才重新升上一軍，他表示，自己已經準備了很久，復健過程中都有跟葉總表示，自己的身體有越來越好，甚至比之前更好。

伍鐸原本就有心理準備要接替徐若熙投球，知道球隊有在控制徐若熙用球數，預期可能投到第4、5局會換人，很早就在牛棚準備。

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